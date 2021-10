Quando la pasticceria è... genuinità: premiato il laboratorio della famiglia Firicano

Francesco e il figlio Salvatore "incoronati" dal cavaliere Michele Cutro, critico enogastronomico della Federazione Cooking Show, per dolci e rosticceria che "conquistano i palati più semplici e quelli più esigenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Assegnato il titolo di "maestro di pasticceria" a Francesco Firicano e di "maestro del cornetto" al figlio Salvatore. A incoronarli è stato il cavaliere Michele Cutro, critico enogastronomico della Federazione Cooking Show. Il laboratorio di dolci e rosticceria della famiglia Firicano, presente a Palermo dal 1972, è stato premiato per essere riuscito "con immensa dolcezza a conquistare i palati più esigenti e quelli più semplici".

"La pasticceria è un'arte in continua crescita - spiega Cutro - ma non deve mai perdere la sua genuinità. La sua vera essenza è la semplicità. Il laboratorio di dolci e rosticceria della famiglia Firicano porta avanti una tradizione che si tramanda di generazioni in generazioni, alla continua ricerca di sapori e profumi della terra siciliana. Da sempre questa famiglia palermitana propone dolci genuini creati con materie prime di qualità. Un lavoro 'coltivato' con amore, infinita passione e dedizione, al quale si aggiungono talento ed esperienza: ingredienti perfetti che ritroviamo nei capolavori della tradizione dolciaria. Le creazioni di Firicano sono semplici e raffinati, hanno gusto e carattere, a differenza di molte pasticcerie che oggi propongono gourmet particolari ma poveri di gusto".

"Non mi aspettavo di ricevere un premio così prestigioso. Per me è stata una grande sorpresa", dice Salvatore Firicano visibilmente emozionato. Ringrazio il cavaliere Cutro e tutto il mio staff: Marco Macaluso, mia sorella Angela, Girolamo e il mio pilastro fondamentale, ovvero mia mamma Rosalia. Tutti sempre presenti e pronti a incoraggiarmi nel mio lavoro".