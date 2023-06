Fuori "Farfalla", il nuovo singolo di Vinnie ed Eramo Nubi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È una farfalla ciò che Vinnie sente e non riesce a scacciare via, l’amore continua a volare nella sua testa senza mai lasciarlo e, nonostante le divergenze, è sempre lei, la farfalla, a farlo andare avanti, a farlo sentire libero e in pace. Il brano è un ringraziamento, una serena presa di coscienza dell’artista che ha trovato in queste calde note un modo per rinnovarsi e volare più in alto. Dopo l’ultimo singolo “Camera 7”, in cui il cantautore palermitano strizza l’occhio a influenze indie-pop, un leggero R&B accompagna ora il volo della sua “Farfalla”: melodie e strumenti ricercati e soppesati, un piano blues condito dal rap di Eramo Nubi creano una perfetta atmosfera fumosa e rarefatta. Lasciando da parte le sonorità indie e l’ammiccante complicità al pop Vinnie si esprime in modo nuovo e suggestivo, in un brano musicalmente più sperimentale in cui l’amore è il fil rouge di ogni nuovo inizio.

Chi è Vinnie

Vincenzo Colonna Romano in arte Vinnie nasce a Palermo nel 2001. Cantautore e pianista, si approccia allo studio di entrambe le discipline fin da giovanissimo. Prosegue l'istruzione musicale al Brass Group di Palermo, per poi perfezionarsi al Siena Jazz, terminato recentemente. Il suo stile, di stampo neo-soul e R&B, fa tesoro anche delle influenze derivata da trap, rap e dalla scena indie, creando un connubio tra la sfacciataggine tipica della Gen Z ed il cliché romantico. Nel 2021 entra a far parte del roster di MIND, pubblicando per l’etichetta indipendente palermitana i singoli Cliché, Fama e Camera 7, che confluiranno nel suo primo Ep, di prossima uscita.