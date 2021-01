Da Palermo al Messico con la famiglia, ripresi live h24: due milioni di visualizzazioni nel mondo

Hanno mollato tutto per andare a vivere dalla parte opposta del pianeta accettando di farsi riprendere in ogni momento della loro giornata, live h24, piombando all'interno di un reality. E' una storia dell'altro mondo quella che vede per protagonista il palermitano Gaspare Favarotta, masterchef di 46 anni, che insieme alla moglie e alle due figlie di 15 e 12 anni, ha lasciato la vita di prima per trasferirsi in Messico con le telecamere della società Spied life di Catanzaro (www.spiedlife.com) puntate sempre addosso. Un reality che li sta rendendo famosi: i Favarotta hanno raccolto già due milioni di visualizzazioni nel mondo. La storia è stata raccontata da Il Giorno.it.

"La famiglia Favarotta - si legge - che, negli ultimi anni, ha vissuto tra Cuba e Messico da due mesi ha accettato di farsi riprendere h24 dalle telecamere. Realtà che proietta la vita di famiglie avventurose per intrattenere milioni di followers nel mondo. La società reinveste sui protagonisti il 45 per cento di quello che ottiene dagli abbonamenti di chi segue le trasmissioni e la famiglia Favarotta si è buttata anche in questa nuova avventura".

I Favarotta sono partiti nel 2013 con meta Cuba, Cayo Largo. "Un cambio di vita radicale per i due coniugi che si sono conosciuti nel 1996 alle Bahamas, nell'isola di Eleuthera Island - si legge su Il Giorno -. Incontro avvenuto quando l’uomo era uno chef e la donna una assistente di direzione alberghiera. Poi, insieme, i coniugi sono diventati titolari de L’osteria del Cristo, un ristorante tabaccheria nel paese della donna, Ospedaletto Lodigiano, con annesso servizio alberghiero. Arrivata la crisi, però, infine i due ristoratori hanno deciso di cercare lavoro nel turismo internazionale".

"E' una esperienza bellissima – raccontano i coniugi sul sito del quotidiano lombardo -. Abbiamo le videocamere in casa, una in cucina e l'altra nel nostro open space e poi abbiamo una telecamera che ci portiamo nelle nostre uscite e un canale Youtube, “Favarotta Family”, dove pubblichiamo tutto quello che facciamo fuori e che per mancanza di connessione non possiamo trasmettere immediatamente. E ancora: “Esiste una Chat Room, sotto la telecamera, dove ci scrivono dal vivo da tutto il mondo, Israele, Sudafrica, Usa, Canada, Cairo, Praga, Germania, Spagna, Russia, Filippine”.