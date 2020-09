Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | "Il suo fidanzato ha Facebook": l'ironia de I Soldi Spicci e Roberto Lipari contro i leoni da tastiera

Nel mirino dei tre attori comici palermitani, per l'occasione insieme, coloro che sui social hanno sempre da dire, o meglio da scrivere su tutto, improvvisandosi "sociologi, politici, virologi". Il medico (Lipari) sembra aver trovato la cura ma qualcosa non andrà come sperato...