A Isola delle Femmine arriva Expocream, il primo salone di pasticceria del Sud Italia

Un viaggio inedito sulle novità del mercato della ristorazione, tra materie prime e ingredienti, attrezzature e servizi, impreziosito da masterclass firmate da veri fuoriclasse. Tutto questo è Expocream, il primo salone di pasticceria, gelateria, ristorazione e panificazione del Sud Italia. La fiera si terrà dal 5 al 7 febbraio, dalle ore 9 alle 18, al Saracen Hotel Sands Congress Centre a Isola delle Femmine.

L'evento, ideato e organizzato da Roma Cash Store & Ingross srl, coinvolge professionisti del settore a livello internazionale, offrendo loro un’occasione unica di confronto con grandi testimonial e chef che si alterneranno nelle tre giornate in programma all’insegna di meeting e show-cooking. Una dimensione unica in cui artigianalità e innovazione trovano la loro vera essenza.

"La fiera nasce da un’idea di mio padre, dalla sua volontà di creare una connessione con i nostri partner per celebrare la nostra realtà aziendale che vanta ormai più di 25 anni di esperienza nel settore", così dichiara Francesco Romano, e-commerce specialist di Roma Cash Store. L’azienda palermitana è leader nella distribuzione all’ingrosso e dettaglio di prodotti per pasticcerie, gelaterie e ristorazione. Nata nel 1995, oggi fornisce più di 1000 clienti che operano nel settore gastronomico.

"Si tratta di un progetto sperimentale, una prima edizione che abbiamo curato con entusiasmo ed estrema attenzione insieme ai nostri partner che esporranno, durante i tre giorni, la loro top gamma di prodotti nel settore dolciario". Tra gli espositori, diverse aziende che operano nel mercato internazionale dei prodotti da pasticceria, gelateria e forno, come Italmill, Braims, Irca, Aia, Puratos, Gelecta, Debic, Innovaction, Les vergers boiron e Roma Cash.

Expocream punta allo sviluppo e all’innovazione, offrendo importanti stimoli grazie alla partecipazione di vere star del settore che si alterneranno in una staffetta del gusto con le loro dolci creazioni. Presenti i pastry chef Leonardo Di Carlo (pasticceria), Gianni Pina (lievitati), Marco Pedron (prime colazioni), Sebastiano Caridi (cioccolato), Marco Orfei (gelato), Riccardo Magni (pasticceria), Roberto Rinaldini (pasticceria), Francesco Boccia (gelatine), Alessandro Tiscione (puree di frutta).

“Dal 2011, la nostra azienda ha ampliato la propria rete di distribuzione con la vendita al dettaglio ed e-commerce, con l’obiettivo di rendere accessibili i prodotti anche al vastissimo mondo della pasticceria amatoriale, tra cui Cake design, coinvolgendo i consumatori privati - continua Francesco Romano -. Sebbene sia una fiera legata al settore professionale, i consumatori sono ormai molto attivi nel campo della pasticceria, mostrandosi sempre più interessati alle nuove tecniche e novità”.

La fiera è a ingresso libero. Per poter partecipare ad Expocream, è possibile iscriversi tramite un link online che riporta direttamente al sito di Roma Cash. Una volta cliccato, si potrà scegliere quale dei due moduli presenti compilare: uno per i possessori di partita Iva, titolari di attività commerciali o chi lavora per conto di una di queste; un altro, per il consumer privato. È possibile iscriversi fino al giorno stesso della fiera, 5 febbraio. Per conoscere il programma dettagliato di Expocream è possibile consultare i canali social di Roma Cash Store o ancora inviare una mail a info@romacash.it.