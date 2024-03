Expocook, anche l'alta ristorazione di Francesco Costanzo in scena alla Fiera del Mediterraneo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Francesco Costanzo, chef dei ristoranti Canopia, parteciperà martedì 12 marzo ad ExpoCook 2024, l’evento annuale dedicato al settore della ristorazione in programma alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dall’11 al 14 marzo. Durante il suo show cooking, che si terrà sul palco del Padiglione 20 alle ore 15, presenterà la sua ultima creazione: “Gnocchetti di patate e granchio con cannolicchi di seppia, limone candito e pangrattato alla bottarga”.

ExpoCook, che quest’anno giunge alla sua ottava edizione, è ricco di tantissime sorprese e dedicato al mondo e al business dell’enogastronomia. Sarà una quattro giorni intensa, una festa del gusto coniugata a 360°. "ExpoCook si è affermata ormai come un’eccellenza della nostra terra – commenta lo chef siciliano, Francesco Costanzo - e io sono orgoglioso di essere stato invitato insieme a professionisti siciliani e nazionali del settore, per questo ho scelto di condividere uno dei piatti a me più caro".

Francesco Costanzo è l’executive chef di tutti e tre locali a marchio Canopia - Canopia Mongerbino Habitat Gastronomico, Canopia Giungla Urbana, Galleria Canopia - un progetto coraggioso, al quale Ezio Fontana e Tamara Carone lavorano dal 2019 con costanza, passione e dedizione insieme al loro personale. Il mood di Canopia non consiste in locali eleganti, ma di luoghi informali. “Non amiamo i luoghi dove ti senti a disagio. Il nostro locale è la sintesi del nostro gusto estetico e culinario”. Insignito del titolo di miglior chef del Sud Italia, Francesco Costanzo ha rielaborato ricette e suggestioni provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, grazie alle sue esperienze maturate nel tempo in diversi locali a respiro nazionale e internazionale. Costanzo riesce a trovare la giusta risposta enogastronomica in tutti le differenti location di Canopia. Il menù, infatti, varia da locale a locale.

Mongerbino, aperto in estate, predilige piatti più freschi e leggeri come il pesce e le crudità. Galleria Canopia in via Sammartino, invece, risponde a una richiesta invernale: sul piatto molte salse e portate a base di carne. Qui il menù sposa tutti i piatti simbolo della cucina italiana e le specialità francesi più famose, come il foie gras e il petto d’anatra, realizzati in chiave innovativa, attraverso ingredienti made in Sicily e la giusta dose di creatività. Ogni portata è un’emozione. Canopia Giungla urbana, infine, propone piatti siciliani in chiave rivisitata: il classico involtino alla siciliana diventa un cannolo di melanzane; nella carbonara il maialino dei Nebrodi prende il posto del guanciale.