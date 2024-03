Fiera del Mediterraneo, a Expocook anche Iginio Massari e la star della pizza napoletana Errico Porzio

Melanzane, pomodorini e ricotta salata: sono i tre ingredienti siciliani scelti da Errico Porzio, creativo della pizza napoletana, che ha elettrizzato la prima giornata di Expocook 2024. Un'edizione, l'ottava della rassegna del gusto, in corso fino a giovedì 14 marzo alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, che ha visto all'inaugurazione la presenza delle istituzioni (nazionali, regionali e comunali), dei vertici della Federazione italiana cuochi, che in questi giorni proprio nel salone congressi della manifestazione riunisce il proprio Consiglio nazionale, e di tre chef stellati siciliani.

È cominciato anche il campionato della pizza (Expocook Pizza World Competition) e a giudicare il lavoro dei 150 pizzaioli in gara c'era, fra gli altri, proprio Errico Porzio, discendente da una antica e storica famiglia di pizzaioli napoletani. Al forte legame con le sue origini, Porzio abbina lo studio e la ricerca, proponendo un modo innovativo di fare la pizza. Ciò che caratterizza le sue proposte è proprio la creatività.

Protagonista della seconda giornata di Expocook (martedì 12 marzo) è la pasticceria. Alle 15.50 sul palco centrale il cooking show di Iginio Massari, uno dei volti più popolari di Masterchef: tema "L'armonia del gusto guida l'ispirazione creativa". Ad aprire il pomeriggio, alle 15, Nicola e Mario Fiasconaro («La pasticceria made in Sicily in giro per il mondo»), dell'azienda di famiglia di Castelbuono. In mattinata (ore 10.50) un'altra attrazione, il gelatiere Pino Scaringella, con «Il gelato oggi secondo tradizione, qualità, costo e vendita». Alle 12, al padiglione 16, Giuseppe Rallo e Salvo Maggio si esibiranno nel tagliare un tonno rosso intero di quasi 100 chili pescato nel Mar Mediterraneo con i famosi coltelli giapponesi oroshi hocho, che hanno lame che raggiungono una lunghezza di un metro e mezzo. Sara presente all’evento l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Luca Sammartino, che patrocina l’iniziativa. L'ingresso a Expocook è gratuito, previa registrazione sul sito www.expocook.org tramite l'app Expocook.