VIDEO | Da ex ospedale dei Mille a studio d'artista, la nipote di Ignazio Buttitta racconta Palazzo Oneto di San Lorenzo

Da ex ospedale dei Mille a studio d'artista. A raccontare la storia di Palazzo Oneto di San Lorenzo è Nara Bernardi, nipote di Ignazio Buttitta, che da piccola ha vissuto nella dimora con la sua famiglia. Gli spazi si trovano sul tracciato di una strada cinquecentesca, nel cuore dell'Albergheria. Prende il nome dalla famiglia genovese che lo acquistò dai banchieri fiorentini Strozzi. Divenne famoso nel 1860 perché il suo proprietario, fervente patriota, lo mise a disposizione delle truppe garibaldine come ospedale militare e qui morì il colonnello Lajos Tukory. La sua nuova vita si deve agli artisti che qui hanno deciso di lavorare: ospita infatti l’atelier di Maïa Régis, di Pauline Curnier Jardin, Alexej Koschkarow, Nino Maggio, Jules Régis. Ha aperto le porte ai visitatori per Le Vie dei Tesori