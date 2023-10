Il colpo del secolo del Lupin palermitano: da venerdì la serie tv sulla grande rapina di Anversa

Grande attesa per Everybody Loves Diamonds, la serie tv italiana che parla della rapina del secolo messa a segno dal palermitano Leonardo Notarbartolo, in uscita su Prime Video venerdì 13 ottobre. La serie Original italiana, in otto episodi, è ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo", e segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Il cast e le guest star di Everybody Loves Diamonds

La nuova serie di genere "heist" (cioè "rapina") con risvolti da commedia è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell (l'indimenticabile Alex di Arancia Meccanica).

Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.

La serie è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

Dove è stata girata la serie

Sebbene sia ambientata principalmente ad Anversa, la serie con Kim Rossi Stuart è stata girata principalmente a Torino, in particolare tra le vie del centro storico che in effetti possono ricordare una città del nord Europa, e a Saint Vincent, in Valle d'Aosta. Rossi Stuart è stato più volte avvistato nel capoluogo piemontese nei mesi delle riprese della serie.

La storia del Colpo di Anversa nel 2003

Anversa è la seconda città più grande del Belgio dopo Bruxelles e ospita il cosiddetto "Quartiere dei Diamanti", dove si trova l'importante Antwerp World Diamond Centre: in pratica, è storicamente la città mondiale più importante per il commercio di diamanti, ed è qui che si svolse la vicenda che ha ispirato la serie.

Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio del 2003, dall'Antwerp World Diamond Centre furono rubati diamanti, oro e altri gioielli per un valore superiore ai 100 milioni di dollari, sottratti a 123 cassette di sicurezza su 160 che si trovavano nel caveau dell'Awdc.

A fare la rapina fu un gruppo di ladri capeggiati dal palermitano Leonardo Notarbartolo (che sarà appunto interpretato da Kim Rossi Stuart), leader di un gruppo di malfattori della cosiddetta "scuola di Torino". Ladri altamente specializzati, con nomi in codice (dal trailer della serie ci sembra di capire che questa particolarità sarà mantenuta) che alludevano alle qualità/specialità di ognuno.

Non entriamo nei dettagli per non rovinare la visione della serie (se sapete l'inglese e non temete gli spoiler c'è una pagina Wikipedia che riporta i dettagli), ma è giusto dire che la banda di Notarbartolo fu in grado di superare tutti i complessi sistemi di sicurezza che proteggevano l'edificio e in particolare il caveau.

Non vi diciamo nemmeno come furono scoperti e catturati, ma sappiate che non tutta la refurtiva e non tutti i membri della banda furono ritrovati. Ora resta solo da vedere (letteralmente) quanto la serie sarà fedele alla vera storia del colpo di Anversa.