"Buon compleanno Felicia!": a Villa Filippina evento in memoria della madre di Peppino Impastato

La città di Palermo si prepara a celebrare il 24 maggio, nel giorno dell'anniversario della sua nascita, la figura di Felicia Impastato Bartolotta, madre di Peppino Impastato e simbolo di resilienza e lotta contro la mafia, con l’evento "Buon compleanno Felicia!" che si terrà a Villa Filippina, a partire dalle ore 17:00. L’iniziativa, organizzata da Mari Albanese Presidente della Commissione Cultura VIII Circoscrizione del Comune di Palermo, Quarto Tempo, Legacoop, Agius, Lions, Flai Cgil di Palermo e Libera, intende rendere omaggio a una donna che ha dedicato la sua vita alla difesa della memoria del figlio Peppino e alla promozione di un'antimafia militante e sana. Fitto il programma della giornata: si comincia alle 17 con “L’esempio di Felicia Impastato e il ruolo delle donne nella lotta alle mafie.

Memorie a microfono aperto": un momento di condivisione e ricordo con Mari Albanese, autrice di “Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato”, Giovanni Impastato, Enza Rando della Commissione Nazionale Antimafia, Antonello Cracolici della Commissione Regionale Antimafia, Francesco Leone Presidente Associazione Agius, Enza Pisa Segretaria generale della Flai Cgil di Palermo e Filippo Parrino Presidente di Legacoop Sicilia. A seguire la performance “Il ricercatore di parole” a cura di Marco Raccuglia con la partecipazione speciale degli alunni delle quinte degli Istituti “Alberico Gentili” e “GiottoCipolla”. Sarà quindi la volta di un momento significativo per la lotta alla mafia, la premiazione di Savina Pilliu, riconosciuta per la sua tenace resistenza alla mafia e alle ingiustizie, a cura dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo, del Presidente Marcello Longo e dei consiglieri Albanese e Marino. Alle 21:00 alla Sala Strehler del Teatro Biondo di scena “L’amore sterminato. Vita coraggiosa di Felicia”, di Marino Lo Cascio con Simona Malato e le musiche dal vivo di Gabrio Bevilacqua. Un monologo che ripercorre la vita di Felicia, composto quasi esclusivamente dalle sue stesse parole, la cui potente oralità dialettale troverà il suo contrappunto nella proiezione di numerose fotografie prese da vari archivi.

La lettura teatralizzata è stata tratta dal libro “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” di Mari Albanese e Angelo Sicilia. "Si tratta di una giornata dedicata alla memoria di una donna coraggiosa che ha lottato tutta la vita per avere giustizia. Accanto alle alunne e agli alunni delle scuole palermitane, al figlio Giovanni Impastato, alle associazioni e alle realtà che hanno a cuore la lotta alla mafia e ad artisti generosi che hanno scelto di declinare l’impegno sociale nell’arte. Un pomeriggio all’insegna della riflessione e della gioia che culminerà nello spettacolo a lei dedicato al Teatro Biondo”, sono le parole di Mari Albanese. La manifestazione in ricordo di Felicia Impastato intende sottolineare l'importanza della sua figura non solo come madre del compianto Peppino, ma anche come simbolo di una resistenza civile e morale che continua a ispirare tutte le generazioni. La sua storia, caratterizzata da una potente personalità e da un profondo impegno sociale, rappresenta un esempio universale di coraggio e integrità. Una giornata di commemorazione e riflessione per celebrare insieme il compleanno di una donna che ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta contro la mafia.