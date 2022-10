Circolo Velico Sferracavallo: il successo del weekend tra pagine, confronti e festa del nuoto

Un week end di eventi, quello appena trascorso, al Circolo Velico Sferracavallo. Sabato pomeriggio la sede sociale del CVSf ha ospitato la presentazione del libro ‘’Due settimane, Forse un anno’’ (Ed. Giunti) della giornalista e conduttrice di SkyTg24, Ilaria Iacoviello. Folto il numero di persone intervenute che hanno preso parte attivamente al confronto nato sul tema della Generazione Z e della resilienza dimostrata nel periodo pandemico. Con l’autrice - introdotte dal Presidente Giuseppe Giunchiglia e guidate dal giornalista Sky Fulvio Viviano - hanno dialogato la psicoterapeuta Maria Lea Ziino e la docente di Lettere, Roberta Accardi.

Domenica mattina è stata la volta dello sport. Più di 250 i nuotatori che hanno preso parte alla SferraSwim Cup, una vera e propria festa del nuoto nel golfo di Sferracavallo. Partiti alle 10,30 nello specchio d’acqua antistante il Circolo della borgata marinara, la carica dei 250 ha affrontato un percorso su boe di circa 1200 mt. Sul podio, per la categoria Master, Mauro Gully che ha terminato in 13’ 27, 22 mentre per le donne Annamaria Sapuppo della Trirock Asd (14’ 42,72). Per la categoria Agonisti, primo posto per Giovanni Lauricella della Polisportiva Mimmo Ferrito (12’ 06,48) e per le donne Vittoria Scalia della Palermo Nuoto (12’35,98). "Siamo molto soddisfatti e felici - spiega il presidente Giuseppe Giunchiglia - dell’esito e soprattutto della folta partecipazione agli eventi che abbiamo ospitato questo week end presso il nostro circolo. La presentazione del libro di Ilaria Iacoviello è stata un importantissimo momento di confronto su tematiche legate sia al mondo dei giovani che alle conseguenze dovute alla pandemia nonché agli inaspettati risvolti positivi che hanno visto coinvolti i ragazzi della Generazione Z. Ciò non fa altro che accrescere la nostra convinzione e volontà nell’ospitare momenti di confronto culturale e sociale finalizzati a meglio comprendere la realtà sociale che ci circonda".

Domenica, la grande festa del nuoto, la SferraSwim Cup. I 250 atleti hanno compreso e sposato lo spirito della manifestazione che più CVSF che una gara competitiva è stata un momento di riunione tra gli amanti di questo meraviglioso sport. Il golfo di Sferracavallo e le condizioni climatiche ottimali hanno permesso che tutto si svolgesse in tranquillità, l’entusiasmo degli atleti ha contribuito a rendere questa giornata indimenticabile. Palermo ha mostrato il suo lato migliore considerando che in contemporanea da Mondello partiva la mezza maratona. Ancora una volta lo sport è veicolo e traino per la rinascita della nostra città». La macchina organizzativa del Circolo Velico Sferracavallo non si ferma, si lavora già al prossimo grande evento previsto per Dicembre ovvero la Sferracavallo International Optimist Race (8-11 Dicembre 2022). Bando e modulo iscrizioni sul sito www.circolovelicosferracavallo.it