iDesign, un convegno al Museo Riso

All’interno del programma di iDesign, il 21 ottobre alle ore 17 presso la sala Kounellis del Museo Riso (via Vittorio Emanuele 365), si svolgerà il convegno “Europa creativa e le opportunità per il settore delle Arti visive, dell’Architettura, della Rigenerazione urbana e del Design, esperienze in ambito europeo e nazionale”. L’appuntamento, promosso dal Desk Italia Europa Creativa - Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura - si propone di aprire un dibattito sulle tematiche legate all’Arte e all’Architettura contemporanea e al Design in ambito europeo e nazionale.

Per il Programma Europa creativa 2021 – 2027 si illustrerà il ruolo dell’Architettura e del Design, sia nei bandi per i progetti europei di Cooperazione (European cooperation projects) diretto alle organizzazioni pubbliche e private, comprese le no profit, sia all’interno dell’azione Culture moves Europe, per la mobilità e l'internazionalizzazione degli operatori dell'architettura e del patrimonio culturale, nonché dello sviluppo delle loro capacità, con un focus sul forte legame con le linee programmatiche e gli obiettivi della New European Bauhaus. Saranno invitati a raccontare le loro esperienze le organizzazioni siciliane vincitrici dei bandi di Europa Creativa del 2021.

Nei giorni 19 e 20 ottobre, presso la stessa sede (orari mer-giov 9,00-18,00 / ven 9,00-12,30), sarà attivato uno sportello per incontri B2B sul programma Europa Creativa. Le buone pratiche Progetti Europei di Cooperazione 2021 – settori Arti visive, Architettura e Design Between Land and Sea - STUDIO RIZOMA – Palermo Maritima - Islands of Mediterranean - TREE SRL – Catania CREATE - promoting CultuRE as A Tool to Empower citizens from disadvantaged backgrounds and enhance social cohesion - CESIE NGO – Trappeto (PA) Progetti Europei di Cooperazione 2021 – altri settori TREMOLO_forte: TRans-European Music Organizations Linked Organically one step Forward – Associazione Musicale Etnea Nu-Folk Global Connection e COMMON ROUTES - ASSOCIAZIONE CULTURALE DARSHAN - CROSSROADS - BABEL ASSOCIAZIONE Theatre Outreach: Unravelling Connections in Humans / TOUCH - ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS Seguirà dibattito e aperitivo.