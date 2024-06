estate 2024, l’antica tonnara bordonaro apre i battenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo l’omaggio a Giovanni Falcone e alle vittime di Cosa Nostra con lo spettacolo “Lettere da Mafia e Antimafia” tenutosi per la prima volta a Palermo lo scorso 21 maggio, l’Antica Tonnara Bordonaro apre ufficialmente le porte in occasione dell’avvio della stagione estiva. Prende il via, dunque, la programmazione ufficiale degli eventi che si terranno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Un cartellone variegato e ricchissimo, che alterna momenti di teatro colto e impegnato a parentesi di svago e leggerezza, sempre all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza, tratti distintivi della storica struttura del Gruppo Zaharaziz, che sorge in piazza Bordonaro 9 nella borgata costiera di Vergine Maria a Palermo.

“Dopo il successo dello scorso anno – spiega Davide Zummo, alla guida dell’Antica Tonnara Bordonaro – abbiamo deciso di ampliare l’offerta culturale: non solo musica e intrattenimento, ma anche teatro e arte, in uno degli scenari più belli della città”. Tra le novità più significative della stagione 2024, infatti, c’è la sinergia con il “Centro d’arte Raffaello” di Palermo, che vedrà protagonisti alcuni tra i nomi di maggior rilievo della scena pittorica contemporanea. Si inizia il 21 giugno alle 19:00 con un aperitivo speciale: a incontrare il pubblico sarà uno dei più apprezzati artisti italiani del panorama attuale, Francesco Toraldo. Una presenza, la sua, in perfetta armonia con le atmosfere della Tonnara: il Maestro è, infatti, autore di opere che ritraggono magnifiche barche a vela, celebrando la potenza e la magia del mare. Il 5 luglio alle 19:00 è in programma un live painting a cura di Dario Schelfi, che presenterà la nuova serie pittorica “MutAzioni”, opere uniche polimateriche. Il 4 settembre sarà la volta di Marco Favata: si discuterà di nuove prospettive sulle vedute urbane di Palermo, sorseggiando un calice di vino. L’artista offrirà al pubblico una performance live di ritocchi a mano attraverso colature e schizzi di colori acrilici e smalti sulla serie inedita di stampe digitali “I Tesori di Palermo”.

Ancora in fase di definizione la presenza di altri nomi del “Centro d’arte Raffaello” negli spazi della Tonnara: il mese di agosto, di certo, riserverà bellissime sorprese. Oltre alla prestigiosa collaborazione con la galleria, la Tonnara Bordonaro ha scelto di puntare convintamente sull’arte per tutto il corso dell’estate. La serata del 12 luglio sarà dedicata a Salvatore Caputo, tra i massimi artisti siciliani del panorama attuale, che celebra quest’anno il sessantesimo anno di attività. Tra le presenze confermate, il prossimo 3 agosto, la rinomata pittrice Claudia Oliveri, nota come “artista dei drappeggi” per la sua straordinaria capacità di dipingere tessuti avvolgenti che raccontano l’identità femminile. Tutti gli appuntamenti sono previsti per le 19:00. Non mancheranno gli eventi letterari, con la presenza di alcuni tra gli autori contemporanei più amati quali Giankarim De Caro, che presenterà il nuovo libro dal titolo “Romanzo tascio- erotico siciliano” il prossimo 11 luglio alle 19:00.

In un cartellone che punta in alto, non poteva mancare uno degli spettacoli di maggior successo in tutta Italia: “A colpi di teatro”, scritto, diretto e interpretato da Felice Maria Corticchia, applauditissimo di recente al Teatro Tordinona di Roma, in programma alle 21:00 del 7 luglio. Nei prossimi giorni, la direzione comunicherà nuove date ed eventi. Si preannuncia un’estate indimenticabile per il pubblico e i visitatori che, come sempre, potranno gustare una gastronomia eccellente - che quest’anno prevede anche la pizza - accompagnata dai migliori vini. Ristorazione, apertivi e lounge bar si confermano core business della Tonnara Bordonaro. Il parterre di ospiti di pregio e presenze internazionali candida l’antica struttura a diventare un polo culturale per l’intera città, tra arti figurative, musica, teatro, dibattiti e incontri tematici di grande rilievo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 366.5927389.