VIDEO | In volo con le Frecce Tricolori, la simulazione dell'Aeronautica all'Università

Fino al 19 febbraio in viale delle Scienze si tiene Esperienza InSegna, la più grande manifestazione di divulgazione scientifica del Sud Italia organizzata da PalermoScienza e giunta alla sua XIV edizione. Oltre 100 le iniziative. Tra le attività in programma formazioni per docenti promosse da Google e Inaf e interazioni con robot con voce interiore