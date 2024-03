Torna Esperienza inSegna, oltre 100 eventi per avvicinare alla scienza

Torna Esperienza inSegna, la manifestazione di divulgazione scientifica organizzata dall’associazione PalermoScienza, che da giovedì 4 a martedì 9 aprile permetterà a un pubblico sempre più grande e affezionato di adulti e bambini, di scoprire e comprendere fenomeni scientifici, anche complessi, grazie a esperienze trasversali e interdisciplinari i disseminate tra gli spazi del Polididattico (Università degli Studi di Palermo, Edificio 19 - Viale delle Scienze), il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi (università degli Studi di Palermo, Edificio 8 - Viale delle Scienze) i laboratori dell'Università e gli spazi di Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa.

All’inaugurazione di giovedì 4 aprile alle ore 9:30 presso l’Edificio 19 interverranno la presidente dell’associazione PalermoScienza Valeria Greco, il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Comandante del 37° Stormo Colonnello Daniele Donati e il Comandante del 4° Reparto Volo della Polizia di Stato Antonio Molinaro.

Quest’anno le tante iniziative ideate e realizzate da studenti, ricercatori, docenti e da tutta la filiera formativa esploreranno il tema "Intelligenza: connessioni, adattamento, empatia", con workshop, laboratori, spettacoli e conferenze che approfondiscono tutte le forme di intelligenza, quella artificiale, emotiva, visuale e anche l'intelligenza degli insetti. Da sempre l’associazione PalermoScienza valorizza l’approccio multidisciplinare dell’apprendimento che si innesta nel pensiero costruttivista. Ecco perché anche quest’anno il tema principale della manifestazione applicato alle varie discipline Stream (Science, Technology, Reading, Engineering, Art, and Math) troverà connessione con l’arte e la letteratura omaggiando Mary Shelley, Alan Turing, Marco Polo, Isaac Asimov, Frida Kahlo e Marie Curie.

Snodo centrale di Esperienza inSegna sono come sempre gli “Exhibit scientifici”, realizzati e presentati da studenti, ricercatori, docenti e da tutta la filiera formativa di ogni ordine e grado: è grazie alla loro preparazione a loro approccio divulgativo che ogni esperienza diventa narrativamente accessibile a tutti i visitatori. Tra gli oltre 100 exhibit sarà possibile trovare un cifrario di Cesare con cui i visitatori potranno codificare e decodificare un messaggio, uno spazio in cui apprendere gli strumenti necessari per "familiarizzare" con il gioco degli scacchi, le interviste impossibili a personaggi storici ricostruiti e programmati attraverso software con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, esposizioni sui meccanismi adattativi delle piante carnivore, tour in realtà aumentata alla scoperta di Frida Kahlo, modelli robotici che simulano il comportamento del cervello umano, e ancora, dimostrazioni sui come costruire uno spettroscopio con materiale povero o su come estrarre il Dna da un frutto.

Tanti gli eventi che arricchiscono gli exhibit, tra esperienze immersive e visite guidate ai musei, spettacoli e workshop: tra tutti si segnala la conferenza spettacolo a cura dell'Inaf Donne e scienza che avvierà una discussione sull’accesso di donne alle carriere in ambito scientifico (venerdì 5 ore 10.00 Edificio 19); la conferenza Particelle dallo spazio: viaggio alla scoperta dei messaggeri del cosmo a cura del Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo (martedì 9 aprile 10.00, Edificio 19). In mostra un esemplare ancora perfettamente funzionante della macchina cifrante/decifrante Enigma concessa dal Comando Regionale Sicilia della guardia di Finanza e illustrata dal Luogotenente Salvatore Colace. E ancora in programma alle osservazioni del Sole, laboratori di crittografia ed escape room per avvicinarsi al sapere attraverso il gioco.

Inoltre quest'annoEsperienza InSegna ospita l’evento First Lego League Explore (sabato 6, ore 9.00, Edificio 8) il programma di robotica non competitivo progettato per bambini dai 6 ai 10 anni che vuole avvicinare i più piccoli alla scienza e alla tecnologia: usando i celebri mattoncini, bambine e bambine costruiranno dei modelli Lego che comprendano delle parti motorizzate declinando il tema Masterpiece, utilizzato nel mese di febbraio dalle competizioni First Lego League dedicate ai più grandi.

Non mancheranno i laboratori di formazione dedicati ai docenti come i corsi di didattica innovativa condotti da Google for Education (8 aprile ore 15.00, Cantieri culturali alla Zisa) e i due incontri organizzati dai ricercatori del CNR: Realtà Aumentata e Immersiva per migliorare l'istruzione nelle scuole secondarie (giovedì 4, ore 15 - Edificio 19) formerà gli insegnanti all'utilizzo di nuove tecnologie, sviluppando contenuti fruibili con dispositivi mobili di basso costo e immediatamente utilizzabili nella didattica quotidiana; l'appuntamento Comportamenti positivi e sviluppo socio-emotivo e relazionale (lunedì 8, ore 15.00 Edificio 19) si concentrerà su come aiutare gli studenti a gestire le emozioni e a prendere decisioni migliori, incoraggiarli ad avere atteggiamenti positivi e prosociali nei loro principali contesti di vita. E ancora le visite al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi negli spazi di Viale delle Scienze, Edificio 8, e le attività didattiche e divulgative a cura dell'Aeronautica Militare, della Polizia Scientifica e del 4° reparto di Volo della Polizia di Stato. Il programma completo della manifestazione, giunta ormai alla sua XV edizione, è consultabile su www.esperienzainsegna.it.