Messina Denaro, esce nelle librerie di tutta Italia "Una vita tranquilla - Latitanza e cattura, verità e misteri"

Da oggi nelle librerie di tutta Italia è disponibile "Una vita tranquilla - Latitanza e cattura, verità e misteri", scritto a quattro mani dai giornalisti Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia, pubblicato da Zolfo Editore. Il libro è una ricostruzione fedele dei fatti che hanno visto protagonista l’ultimo stragista mafioso ricercato da trent’anni, Matteo Messina Denaro, a partire dal suo arresto.

Ripercorrendo a ritroso questi lunghi anni di latitanza quello che viene fuori è “una vita tranquilla”, almeno nell’apparenza, trascorsa negli ultimi anni a Campobello di Mazara, un paese vicino al luogo di nascita, Castelvetrano.

Dalla scoperta delle condizioni di salute, frutto di un appostamento per piazzare l’ennesima microspia, alla ricostruzione della falsa identità, passando per l’atto finale - l’arresto - il libro ricompone un mosaico con le tessere al momento presenti e, al contempo, pone domande e cerca risposte. Perché troppi dubbi e anomalie saltano all’occhio in questa storia dove la morte del boss non rappresenta di certo l’ultimo capitolo.

"Dal 16 gennaio 2023, giorno in cui, dopo trenta anni di latitanza, è stato catturato Matteo Messina Denaro, abbiamo vissuto in una specie di frullatore - dichiarano Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia -. Sono stati mesi intensi, in cui è accaduto di tutto. Il boss è morto a settembre e adesso che l'attenzione è un po’ scemata era per noi il momento giusto per fare un bel respiro profondo, guardarci indietro e cercare di ricostruire tutto quello che è accaduto. È quello che abbiamo fatto in questo nostro libro nel quale, mettendo insieme i pezzi, il primo fatto che balza all’occhio è che in tanti cercavano da anni Matteo Messina Denaro dappertutto. E lui invece faceva una vita placida, da pensionato, nel suo territorio, aiutato da una serie di persone che potremmo definire “al di sotto di ogni sospetto”, a cominciare dalla famiglia Bonafede, da sempre al servizio dei Messina Denaro. Come è stato possibile tutto questo? Come mai il boss è stato preso solo quando era così malato, con pochi mesi di vita? La scena del suo arresto, frutto del lavoro intenso di tanti investigatori, vista al rallentatore, mesi dopo, non è forse un po’ troppo "pulita"? A queste ed altre domande rispondiamo in questo libro, che nasce non per adulare o incensare, ma, come il giornalismo deve fare, per raccogliere fatti, raccontare, dubitare".