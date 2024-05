Esce "Calibro", il primo singolo di Giuffrida & the Free Monkeys

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esce oggi, venerdì 24 maggio, “Calibro”, il primo singolo di Giuffrida & the Free Monkeys, che anticipa l’uscita dell’ep in uscita il 14 giugno. Giuffrida & the Free Monkeys arrivano direttamente nelle vostre orecchie da un pianeta parallelo, dove le scimmie regnano serenamente, forse anche un po’ caoticamente come è loro abitudine. Calibro è un brano strumentale, l’ideale colonna sonora del viaggio di un primate un po' sui generis. Un brano dalle sfumature funk rock con delle ritmiche incisive e incalzanti: chitarre (suonate da Alessandro Arno), un basso (Luca Giuffrida), una batteria (Melo Miceli), in cui le sonorità aspre delle chitarre si incrociano con il groove serrato di basso e batteria. La linea di basso si ripete come un vero e proprio mantra sul quale le chitarre si rincorrono dando ritmo e spessore al brano. Il brano si può ascoltare in tutte le principali piattaforme streaming (Spotify, Amazon Music, Apple Music, etc.). Lunedì 27 giugno uscirà il video del brano su YouTube, un lavoro animato a cura di Rosario Punzo per roho_pictures.