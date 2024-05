Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 31 maggio esce il videoclip di “Svenire”, il nuovo singolo del rapper palermitano Eramo Nubi prodotto da Mind. Il brano, già disponibile sulle piattaforme digitali, è stato inserito nelle playlist editoriali di Spotify New Music Friday e Anima R&B. "Svenire è una traccia dalla lenta maturazione. Racconto di una fase, quella dell’innamoramento, contornata da luci ed ombre caravaggesche. Stavo vivendo uno splendido scorcio d’amore, ma accusavo stati di presincope - dice l’artista - dettati da un momento non particolarmente felice in termini di salute. Decisi quindi di unire le due cose, per esprimermi ed esorcizzare col canto le brutte cose. Nel frattempo davo risalto alla bellezza di quel periodo così particolare ed intenso. Poi ci sarebbero svariate altre storie da raccontare, ma forse è meglio lasciar scorrere la musica. Dico solamente grazie alla famiglia e all’amore".

L’autore del brano è Gaetano Vicari in arte Eramo Nubi ed è stato prodotto e registrato presso Mind. Al brano ha collaborato Simone Campione che si è occupato della composizione, del mix & master. La regia del videoclip è affidata ad Ariele Pitruzzella e la produzione è targata Mind. Gli operatori sono Davide Casciolo e Francesco Crispi, mentre la fotografia è di Marco Amantia. Gaetano Vicari, in arte Eramo Nubi, nasce ad Enna nel 1991. Respira musica fin da bambino, approcciandosi al pianoforte, alla scrittura e alla composizione. A 13 anni scopre l'hip-hop e la sua forma libera ed anticonvenzionale. Eramo Nubi ha un’anima luminosa, in grado di padroneggiare le suggestioni del soul per dar vita ad uno stile incredibilmente poliedrico. La sua musica imbocca la strada dell'hip-hop contromano, assumendo un carattere quasi cantautorale, dalle sfumature funk.

La sua voce fa da contrappunto al sound delle sue produzioni, spalmandosi su registri R&B che conferiscono ai suoi brani un'impronta sempre intensa e sensuale. Dopo svariate collaborazioni con la scena hip-hop siciliana e belga, nel 2019 entra a far parte del gruppo fusion Jack In The Box, sperimentando la possibilità di fondere i colori del jazz con la metrica rap. Nel 2021 pubblica il suo primo album da solista, Dherma (ascolta qui), e nel 2022 entra a far parte del roster di MIND. Attualmente lavora al suo prossimo Ep, anticipato dal singolo Svenire. Di recente è tra i protagonisti del Primo Maggio Adelante di Palermo.