Equilibrium cinefest, tutto pronto per la seconda edizione

La scelta di limitare le proposte ai soli cortometraggi deriva dalla convinzione che essi siano una delle forme più pure e potenti di cinema. I migliori cortometraggi riescono a stimolare la riflessione dello spettatore con immediatezza e urgenza espressiva. Quest’anno il festival si focalizza sul tema dei cambiamenti, oggi sempre più repentini e motivo di una società fortemente liquida. Nulla più è ben definito: spazio, tempo, corpo. Tutto è sempre in divenire e scorre velocemente. Le opere in gara saranno selezionate dallo staff di Equilibrium che stabilirà le nomination, successivamente una giuria di qualità deciderà i vincitori delle singole categorie (5 + 1; Miglior Regia, Migliore Attore, Migliore Attrice, Migliore Sceneggiatura, Migliore Colonna sonora, premio speciale “Miglior Animazione”). Le iscrizioni avverranno attraverso il sito Festhome.

L'annuncio dei vincitori avverrà durante l'evento conclusivo fissato per il 30 settembre 2022 presso il Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. La giuria è composta da: Arianna Dell'Arti: Presidentessa di giuria. Aiuto regista, sceneggiatrice e performance, in Boris hanno dato il suo nome e i suoi tratti caratteriali al personaggio interpretato da Caterina Guzzanti. Ugo Bentivegna: Impegnato come attore in diverse serie televisive italiane, assistente alla regia teatrale di grandi nomi tra cui Massimo Ranieri e tante collaborazioni come quelle con Claudia Koll, Fattore K e Donatella Finocchiaro. Umberto De Paola: direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e professore di Storia dello Spettacolo e di Progettazione multimediale nonché regista teatrale e cinematografico. Roberto Incagnoli: fondatore di due case editrici (Lettere Animate & PubMe) e ha lavorato per i più grossi gruppi editoriali italiani.

Consuelo Lupo: attrice di teatro, cinema, televisione, sindacalista a difesa dei diritti degli attori per la SLC CGIL Palermo. Giuseppe Rizzo: compositore per spettacoli teatrali e arti performative, collabora stabilmente con la cantautrice Simona Norato e l’Espace. Salvo Toscano: attualmente lavora come giornalista per il tgr della Rai, ha lavorato per il Corriere della sera ed è stato direttore di Livesicilia e I Love Sicilia, ma anche scrittore di diversi saggi e romanzi, tra cui per esempio “Insoliti sospetti” pubblicato in diversi paesi.

I nostri canali: studio.equilibrium@gmail.com https://www.equilibriumstudiocinematografico.it/equilibriumcinefest/ https://www.facebook.com/equilibriumstudiocinematografico https://www.instagram.com/equilibriumstudiocinema/