Encomio Aurora Termitana per il musicista caccamese Renato Filippello

“Per il naturale talento artistico ed il fervido operato nella diffusione della musica e dei suoi valori. Da sempre anima appassionata di contesti musicali dai più semplici ai più grandiosi, si distingue per l'armonia non solo musicale ma anche interpersonale che è in grado di conferire ad ogni iniziativa di cui si fa promotore. Un Encomio Speciale per il valore aggiunto che costantemente, dalla scuola al territorio tutto, apporta in termini di arricchimento artistico – musicale alla collettività”. Questa la motivazione con cui è stato assegnato l'Encomio Aurora Termitana al musicista caccamese Renato Filippello. La manifestazione, giunta all'ottava edizione, è una iniziativa dell’associazione culturale Termini d’Arte in collaborazione con la Fondazione Thule Cultura e col patrocinio del Comune di Termini Imerese. Nel corso della cerimonia, tenutasi a Termini Imerese, all'interno della chiesa Maria SS. della Misericordia sono state premiate ben tredici personalità che si sono distinte nel tempo in ambito culturale sociale.

Riconoscimenti a sei poeti: Alessandro Giacalone, Mario Inglese, Giovanna Tugulu, Myriam De Luca, Lucia Lo Bianco e Jana Calcara. Encomiati in altri ambiti del sapere: Maria Concetta Ucciardi (scrittrice), Marisa Battaglia (pittrice), Giuseppe Catanzaro e Salvatore Brancato (storici), Renato Filippello (musicista), Nicasio Catanese (attore) e Patrizia Graziano (dirigente scolastica). La selezione delle personalità da premiare è stata affidata alla commissione cultura di Termini D'Arte composta dai docenti Giuseppe Bagnasco e Maria Patrizia Allotta, Carmen Cera, Lia Pinello e Caterina Mastrosimone, di concerto con la presidente dell’associazione Rita Elia e Tommaso Romano della Fondazione Thule Cultura.

“Un signore della musica”, così la poetessa Rita Elia ha definito Renato Filippello, mentre il maestro si apprestava ad allietare i presenti con l'esecuzione di un repertorio al clarinetto. Visibilmente emozionato, Filippello si è detto onorato del riconoscimento ricevuto e di averlo voluto condividere con la figlia; poi, su invito della presidente Elia, ha illustrato ai presenti l'attività dell'Associazione Amici della Musica “Benedetto Albanese” dallo stesso presieduta, che da oltre un trentennio organizza a Caccamo un prestigioso concorso nazionale per giovani musicisti, fucina di talenti di fama mondiale. Nella medesima cornice, sulle note del clarinettista e la lettura poetica di Raimondo Pilato, è stato presentato il volume “Il Tempo dei Narcisi sui capelli”, una raccolta di versi composti da Angelo Abbate, edita da Thule. Intervenuti tra gli altri l'arciprete di Termini Imerese don Antonio Todaro.