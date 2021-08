Bel canto, musica immortale e “somma” poesia nell’atrio comunale di Cinisi

Bel canto, musica immortale e “somma” poesia. Tutto questo è andato in scena ieri sera (22 agosto) a Cinisi l'Atrio comunale di Palazzo dei Benedettini. Lo spettacolo “Sentimenti Infernali!!!” , un omaggio a Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte, ha regalato emozioni forti al pubblico.

L’attrice Livia Cintioli ha interpretato con intensità alcuni versi della Divina Commedia introducendo le esibizioni del tenore Rosolino Claudio Cardile e del soprano Grazia Sinagra che, accompagnati dalla pianista Manuela Spina, con le loro bellissime voci hanno omaggiato i versi più romantici e struggenti dell’Inferno dantesco utilizzando le note e i testi di arie celebri tra cui La Bohème e la Tosca di Puccini ma anche brani che appartengono al bagaglio storico della cultura popolare siciliana.

La rappresentazione, curata dell'associazione “Musa musica e spettacolo”, fa parte del cartellone estivo del Comune di Cinisi “Emozioni d’Estate 2021” organizzato dalla Pro Loco 2.Zero. Il programma, che si avvia verso la conclusione, prosegue mercoledì (25 agosto) con il terzo appuntamento di CiniSirk, la rassegna di teatro e circo di strada curata da Circ’Opificio. I laboratori pomeridiani di circo ludico e pedagogico per bambini anticiperanno lo spettacolo di palo cinese, acrobatica e giocoleria “Di palo in frasca” del Duo flosh che andrà in scena alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele Orlando.

Giovedì (26 agosto), alle 21.30, sempre in piazza Vittorio Emanuele Orlando, si concluderà anche la rassegna jazz con il concerto del Paolo Vicari Trio. Paolo Vicari, eclettico batterista ennese tra i più acclamati e attivi sul territorio nazionale che vanta collaborazioni con Roy Paci, Ron Carter, Claudio Fasoli e tanti altri. La formazione è composta anche da Valerio Rizzo, pianista di estrazione classica ma a suo agio con le dionisiache esuberanze creative del jazz, mainstream e non solo, il quale per l'occasione si esibirà all'organo Hammond. Il trio è completato dalla grazia e dall'eleganza di Federica Foscari, cantante non priva anche di brillanti slanci creativi.

Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione. Per info e iscrizioni è possibile scrivere a prolococinisi2.zero@gmail.com. Venerdì 27 agosto, alle 21 nell’Atrio comunale di Palazzo dei Benedettini, sarà presentato il libro di Salvo Vitale “Mulinazzo”. Un volume che ripercorre la storia di quella che un tempo era, per eccellenza, la zona di “villeggiatura” delle famiglie di Cinisi. Un momento di memoria collettiva per tutto il territorio.