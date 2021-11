Emma Dante inarrestabile: "Le sorelle Macaluso" vincono anche il Globo d'oro per il miglior film

Ennesimo riconoscimento per Emma Dante. Assegnato a "Le sorelle Macaluso" il Globo d'oro per il miglior film. Premiate ex aequo nella categoria femminile anche Donatella Finocchiaro e Simona Malato, protagoniste della pellicola. Il premio internazionale è stato assegnato, nella sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, da una giuria di più di cinquanta corrispondenti dell'associazione della stampa estera in Italia presieduta da Trabattoni, di Eurovision, e Lavanga, di Nbc News che così ha motivato la scelta di assegnare il Globo d'Oro alla regista palermitana: "Bellissimo film al femminile carico di simbolismi, fortunata trasposizione dell'opera teatrale omonima in cui la regista e autrice ci racconta un percorso umano drammatico che si svolge all'interno di una casa; casa che è essa stessa un personaggio le cui trasformazioni traumatiche sono narrate in modo stupendo da Emma Dante, evidenziando i segni della memoria e del tempo".

Il film descrive l'infanzia, l'età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Maria danza, Pinuccia ama, Lia legge, Katia dispone, Antonella osserva. Le osserva azzuffarsi, truccarsi, inventarsi le giornate e rimandare la miseria. Antonella è la più piccina e intorno a lei ruota il mondo delle sorelle maggiori. Un giorno d'estate la portano ‘a Charleston’, un mare privato dove si bagnano incoscienti che la vita qualche volta bara. E’ un attimo e Antonella diventa il loro errore fatale, il loro segreto, il loro rimorso. "E' stata una bella serata, spiritosa e - commenta Emma Dante - commovente. Adesso il Globo d'oro è sul ripiano della mia libreria".

Solo un mese fa Le sorelle Macaluso hanno vinto il 39esimo ValdarnoCinema Film Festival. La pellicola nel mese di luglio era stata protagonista del Festival Presente italiano, a Pistoia, dove è stata premiata come miglior film. A giugno, ai Nastri d'Argento 2021, si era accaparrata ben cinque premi (tra cui film, regia e produzione).