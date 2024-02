Viaggio nella grande bellezza italiana, emessa moneta in edizione limitata con la Fontana Pretoria

Prosegue il "viaggio nella grande bellezza" celebrato nella Monetazione della Repubblica italiana 2024, alla scoperta dei tesori d’Italia. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso una moneta dedicata all'arte e alla cultura, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta di una micro-moneta in oro, dal valore nominale di 10 euro, della Fontana Pretoria, per la serie "Fontane d’Italia", tematica che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha introdotto per omaggiare i monumenti più belli d’Italia.

La rinascimentale Fontana Pretoria, simbolo di Palermo, crocevia di uomini e popolazioni, di culture e tradizioni, viene immortalata in un affascinante dettaglio che ne cattura l’essenza e la maestosità. La colonna della vasca centrale emerge tra gocce d'acqua sospese, creando un'atmosfera eterea che trasporta con sé la bellezza senza tempo della cultura siciliana. La moneta, in versione proof con una tiratura di 1.500 pezzi acquistabile online al costo di 250 euro, è realizzata dall'artista incisore Maria Angela Cassol.

Sul dritto, un particolare della Fontana Pretoria, uno dei simboli architettonici della città di Palermo. Nel giro, la scritta "Repubblica italiana"; a destra, la firma dell'autore "Cassol"; Sul rovescio, in primo piano, circondata da gocce d'acqua sospese, svetta la colonna della vasca centrale della fontana monumentale; sullo sfondo, la pianta stilizzata della Fontana Pretoria. Nel giro, le scritte "Fontana Pretoria" e "Palermo"; a sinistra, il valore "10 euro" e "2024", anno di emissione della moneta; a destra, "R", identificativo della Zecca di Roma.

Chi è Maria Angela Cassol

Cassol è nata a Nettuno, Roma, il 27 ottobre 1956. Ha conseguito, nel '76, il diploma di Maturità d'Arte Applicata (sezione arte dei metalli e oreficeria), presso l'Istituto statale d'Arte di Anzio, con la votazione 58/60. Nell'anno accademico 1980-1981 si è diplomata con ottimi risultati presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, partecipando al corso di scultura tenuto dal professore Emilio Greco. Cassol ha inoltre frequentato Il triennio della Scuola dell'Arte della Medaglia-G. Romagnoli presso la Zecca.

Dal 1983 ha lavorato In esclusiva per la Galleria d'Arte il Babuino. Nel 1987 viene assunta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato realizzando opere di successo di rara e immediata efficacia. Molto ampia la sua produzione medaglistica, che ricorda avvenimenti, commemorazioni, celebrazioni e illustri personaggi.

Ha, tra l'altro, realizzato i conii di molte splendide monete della Repubblica Italiana, tra cui quella da 500 lire celebrativa della "Flora e Fauna da Salvare" del 1993, e quella da 1.000 lire commemorativa del "IV Centenario della Morte del Tintoretto" del. 1994, per le quali ha ottenuto due significativi premi internazionali. Tuttora vive e lavora a Roma.