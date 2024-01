Tracheite dopo il concerto di Palermo? L'indiscrezione: "Elodie non è malata ma in vacanza con Iannone, ecco la foto"

Elodie ha annullato il concerto della sera del primo dell'anno a Teramo a causa di un'influenza con tosse e una forte tracheite, emersi dopo l'esibizione di Capodanno a Palermo, nella piazza davanti al Teatro Politeama. "I medici mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato", ha spiegato sui social la 33enne romana, "non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali e adesso devo davvero fermarmi".

Stando all'esperto di gossip Alessandro Rosica, tuttavia - lo stesso che nelle scorse ore ha aggiunto dettagli sulla presunta storia tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino alle spalle di Belen - la verità è un'altra: la cantante sarebbe in ottima salute e in vacanza in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. A corredo delle sue affermazioni postate tra le storie Instagram, Rosica ha anche pubblicato una foto di Elodie con cappellino in testa e capelli legati che sarebbe stata scattata appena atterrata all'aeroporto di Hurghada.

"Bugiarda, la prossima volta inventa una scusa plausibile" si legge tra le storie che accusano la cantante di aver inventato problemi di salute. "Ma quale problemi di salute, era super pimpante in aereo che si nascondeva col cappellino", ha aggiunto ancora riportando il racconto di chi l'avrebbe vista in viaggio. E ancora: "Poche ore fa, alle sei di mattina, prima di postare quella storia, tu eri a Malpensa" ha detto rivolgendosi alla cantante. Al momento Elodie non ha replicato alle accuse: l'ultima storia social è quella che riporta la cancellazione del suo concerto.

fonte Today.it