C'è una bagherese a "I soliti ignoti", il soprano Elisabetta Giammanco tra i personaggi misteriosi

Dai teatri al piccolo schermo, ma soltanto per una sera, almeno per adesso. Il soprano bagherese Elisabetta Giammanco ha partecipato alla trasmissione "I soliti ignoti", condotta da Amadeus e andata in onda su Raiuno, giovedì 6 ottobre.

Nel pre-serale in cui i concorrenti sono chiamati a indovinare i "ruoli" nel lavoro o nella vita dei personaggi misteriosi, Giammanco dopo aver rivelato la propria identità di soprano si è esibita, dando un assaggio delle sue qualità vocali.

"E' stato davvero divertente ed interessante vivere quest?esperienza televisiva", ha detto la cantante lirica. "I ritmi ed i meccanismi della televisione - ha aggiunto - sono totalmente differenti da quelli del teatro Credo sia importante e positivo, oggi, sfruttare molti dei mezzi di comunicazione a nostra disposizione, come la tv, per la diffusione e l?espressione dell?arte e della musica, creando attenzione e curiosità anche e, soprattutto, nel grande pubblico. Basta che sia fatto sempre con passione, intelligenza e, quando serve un pizzico di sana ironia".

Chi è Elisabetta Giammanco

Artista conosciuta ed apprezzata, Elisabetta Giammanco è stata protagonista di numerosi concerti e spettacoli, esibendosi in varie città d?Italia e degli Stati Uniti, cimentandosi nei repertori più svariati: opera, operetta, musica sacra, musica etnica e popolare di tradizione. Si è esibita in vari prestigiosi teatri italiani ed ha ricevuto molti riconoscimenti nel corso della sua carriera artistica.