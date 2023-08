Eletta Miss Venere 2023 è Sara Di Gangi, 21 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è conclusa la decima edizione del concorso nazionale di bellezza Miss Venere 2023, assegnato il titolo nazionale a Sara Di Gangi 21 anni di Campofelice di Roccella (Pa), fasciata e incoronata nel Parco di Villa Filippina a Palermo dal Patron Fabrizio Dia e dalla Miss Venere 2022 Giada Pannunzio. Il concorso giunto alla decima edizione, presenta la novità del titolo “Under 18” vinto dalla Miss Roma Alice Campanile di 15 anni. Nello scenario di villa Filippina parco storico del 1700 è stato allestito il red carpet che ha visto sfilare le finaliste in mise casual, costume ed elegante, a condurre la serata, Miss Venere 2019 Antonella Montalbano e lo speaker radiofonico Mauro Bruno. Ospiti e giurati: Kiara Ferretta vincitrice nazionale Miss Venere 2014 e presidente di giuria, Dario Cannizzo papà della piccola Miss Venere Baby Clara, Miss Venere 2017 Carmen Musso.

Le altre fasce nazionali sono state assegnate a: Jessica Campisi, Michelle Imbimbi, Asia Cipriano, Francesca Scalici, Serena Bommarito, Delia Pitanza, Alessia Guccio, Kimberly Fiducia. Per i titoli "OVER" Simona De Luca è Lady Venere over 30, Milana Boskovic over 40 e Adriana Andolina over 50. A presenziare la serata un ospite speciale: Maria Luminario organizzatrice di eventi, ambasciatrice di miss venere e agente regionale. L’evento ha trovato grande riscontro ed è stato supportato da realtà produttive, quali : La Fonte per acqua Sabrinella, Naif Parrucchieri di Andrea D'Amico che con il suo staff ha curato l'immagine delle partecipanti. La direzione artistica è stata curata da Fabrizio Dia e Manuela Parrinello, coreografa nazionale Cetty Marchese. Per nuove iscrizioni al concorso è possibile consultare il sito www.missvenere.it