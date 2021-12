VIDEO | Abbagnato, un amore in punta di piedi: "Da Palermo scappavo a Parigi per salutare il mio Balzaretti"

L'ex ballerina si racconta a Verissimo: "Purtroppo non frequento più la mia Palermo, sono andata via a 12 anni. Quando Federico giocava in rosanero ero felice e lui era coccolato dalla mia famiglia. Da piccola andavo sempre allo stadio"