Dopo l'ultimo ballo a Parigi la Abbagnato vola a Roma: festa con gli amici per i 10 anni di matrimonio con Balzaretti

L'étoile palermitana saluta l'Opéra e rientra in Italia per celebrare l'importante ricorrenza con l'ex calciatore. Baci, sorrisi e foto con la torta postate sui social con tanto di commento: "Una giornata indimenticabile, buon anniversario"

Sono stati giorni di grandi emozioni quelli trascorsi da Eleonora Abbagnato. Dopo l'addio all'Opéra Garnier di Parigi, l'étoile vola a Roma per festeggiare i 10 anni di matrimonio con Federico Balzaretti. La ballerina e l'ex calciatore del Palermo hanno celebrato l'importante ricorrenza in compagnia di alcuni amici ridendo e scherzando e scambiandosi teneri baci davanti alla torta alla panna, bianca come gli abiti indossati dalla coppia. I bei momenti sono stati immortalati in alcuni scatti postati poi sui social.

"Ieri, come 10 anni fa, una giornata indimenticabile! Buon anniversario Federico Balzaretti", il commento scritto su Instagram dalla Abbagnato, accompagnato da un cuoricino. "E sono dieci", gli fa eco il marito. Solo 24 ore prima la ballerina aveva postato le foto dell'ultima esibizione nel "suo" teatro (visibili in basso) e in quella occasione la sua metà le ha rivolto parole dolcissime. "Ho avuto il privilegio - afferma Balzaretti - di vederti tante volte in questo luogo unico, che ti ha accompagnato in tutto il tuo percorso artistico e umano. Mi hai fatto sognare, emozionare, piangere, mi hai fatto correre da ogni parte del mondo per venirti a vedere. Grazie per aver condiviso con me parte di questo percorso. Oggi è l’ultima nel tuo teatro, prenditi un respiro forte, senti ogni movimento, goditi il silenzio, prendi tutti gli applausi, assorbi ogni emozione e tienila per sempre dentro di te. Sei l’orgoglio dell’Italia, Cavaliere della Francia, la migliore ballerina al mondo. Ti amo con tutto me stesso".

E gli applausi per l'étoile non sono proprio mancati così come sono tantissimi i complimenti che i colleghi, e non solo, le hanno rivolto, dopo l'ultima esibizione. Roberto Bolle il ballerino più noto a commentare il suo addio con un cuoricino. Ora la ballerina palermitana, 42 anni, resterà nella Capitale dove il prossimo 22 giugno tornerà in scena.