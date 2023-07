Alessandro Rais nominato direttore artistico dell'Efebo d'Oro Film Festival

Alessandro Rais, storico del cinema e critico cinematografico, è il nuovo direttore artistico dell'Efebo d'Oro Film Festival - Premio Internazionale di Cinema e Narrativa. Il festival, giunto alla sua 45a edizione e in programma a Palermo dall'11 al 19 novembre 2023, apre la call per l'Efebo d'Oro - concorso rivolto al miglior film (di finzione o documentario) tratto da opera letteraria -, e quella per l'Efebo Prospettive - competizione rivolta alle opere prime o seconde (lungometraggi di finzione o documentari di qualsiasi genere e senza alcun vincolo di collegamento con fonti letterarie) -. I film saranno giudicati da apposite giurie internazionali; iscrizioni fino al 31 agosto su: efebodoro.it / filmfreeway.com/login

Nei 9 giorni di programmazione, il festival oltre ai film in concorso per Efebo d'Oro, e alle opere prime in gara per l'Efebo Prospettive, presenterà l'”Efebo d'Oro alla Carriera - Premio Banca Popolare Sant'Angelo”; l'”Efebo Nuovi Linguaggi - Premio Città di Palermo”, prestigioso riconoscimento attribuito dal festival ad autori/autrici impegnati su percorsi innovativi nel panorama audiovisivo; il “Premio Corrado Catania - Mestieri del Cinema”, che valorizza i protagonisti e le protagoniste dei mestieri e delle professioni della filiera cinematografica italiana; e il “Premio Nicolò Lombardo - Saggio sul Cinema”, per il miglior saggio sul cinema pubblicato in Italia. Oltre al “PremioAnde Palermo Cinema Donna” assegnato a registe e attrici.

Dalla sua fondazione nel 1979, l'Efebo d'Oro ha esplorato le connessioni tra cinema e narrativa, premiando il miglior film tratto da un'opera letteraria. Nel tempo il festival ha poi ampliato significativamente i suoi orizzonti, aprendosi sempre più al cinema dei giovani autori e alle nuove forme del linguaggio audiovisivo.

Organizzato dal “Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema” presieduto da Paola Catania, l’Efebo d’Oro Film Festival ha avuto sin dalla prima edizione la Banca Popolare Sant’Angelo come sponsor principale. Costante anche il sostegno della Regione Siciliana, attraverso la Sicilia Film Commission dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, e quello dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.