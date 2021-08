La Sicilia si conferma meta preferita dei vip: l'ex calciatore Edgar Davids a Cefalù

Cefalù, con il suo mare e le sue bellezze, strega proprio tutti. In questi giorni la cittadina ospita anche l'ex calciatore della Juve Edgar Davids. Il campione - che nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, la lista dei migliori 125 giocatori viventi - ha condiviso sulla sua pagina Instagram una fotografia della spiaggia di Cefalù.

L'ex centrocampista oggi allenatore non ha mai nascosto il suo amore per l'Italia e la vacanza in Sicilia ne è l'ennesima prova. Grazie alla foto postata sul social, è partita la "caccia" da parte dei tanti tifosi siciliani. C'è chi lo esorta a visitare altre località dell'Isola e chi invece spera di incontrarlo per strappargli magari un autografo e un selfie.