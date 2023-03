Palermo si spegne per l'ora della terra: piazza Pretoria completamente al buio

Sabato 25 marzo dalle 20.30 per un’ora, in tutto il mondo milioni di persone si mobiliteranno per il pianeta e verranno spenti i monumenti iconici delle principali città. A Palermo si spegnerà Piazza Pretoria fino alle 21.30 come deciso dal Comune di Palermo e l'Amg Gas, gestore degli impianti di illuminazione.

Il sindaco Roberto Lagalla, incontrando la delegazione del Wwf, ha ribadito l'attenzione del Comune ai temi ecologici e ha ritenuto il Wwf un importante funzione di stimolo alle tematiche ambientali. Il presidente del Wwf Sicilia Nord Occidentale Pietro Ciulla, ringraziando a nome di tutti i soci della disponibilità del sindaco e dell'assessore Giuliano Forzinetti presente all'incontro, ha consegnato un report sulle più urgenti questioni ambientali della città.

Tutti i cittadini possono fare qualcosa, anche minima, per risparmiare energia e quindi evitare l'incremento della Co2 in atmosfera, causa dei cambiamenti climatici in atto. Per questo sabato sera, durante l'ora di buio i volontari e attivisti del Wwf intratterranno i cittadini spiegando le motivazione dell'evento. Parteciperanno anche alcuni allievi dell'istituto comprensivo. Abba Alighieri di Palermo, diretti dal professor Alessandro Puleo, che, insieme alla professoressa Teresa Calabrese, suoneranno con i propri strumenti senza l'ausilio dell'elettricità. Intratterrà i piccoli e i grandi presenti anche il maestro Enzo Mancuso con i suoi storici Pupi Siciliani da anni ormai con il Wwf per Earth Hour.

Con l'istituto Abba Alighieri, il Wwf Italia ha inoltre realizzato la prima aula natura a Palermo, un piccolo giardino botanico mediterraneo, dove gli allievi possono fare attività didattica all'aperto, all'interno della scuola. A tal fine si è formato un team tra l'istituto e l'associazione che si attiverà per effettuare educazione ambientale, teorica e pratica. Del team fanno parte i referenti, per la scuola la professoressa Alba Colonna e per il Wwf la consigliera Marcella Rizzo.