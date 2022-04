Earth day a Cefalù, quattro giorni tra natura e spettacoli: sul palco anche Dargen D'Amico

L’arte, le passeggiate alla scoperta del territorio e ancora la liberazione delle tartarughe Caretta Caretta e tanti altri eventi accumunati dall’intento di festeggiare la nostra casa: il pianeta Terra. A Cefalù, dal 22 al 25 aprile, si svolgerà l’ottava edizione di Earth Day Cefalù in occasione della 52ma Giornata Mondiale della Terra in diretta su RaiPlay, all'interno della Maratona Multimediale OnePeopleOnePlanet targata Earth Day Italia, dalle 8:30 alle 22:30. Una kermesse di eventi naturalistici, artistici e culturali di quattro giorni all’insegna della salvaguardia dell'ambiente e della promozione turistica ecosostenibile. All’interno della manifestazione spicca la partecipazione di artisti di calibro che faranno da cornice a tutte le attività in programma per bambini e adulti di ogni età. Fra questi non possono non essere citate le performance di sand art con meravigliose sculture sulla spiaggia, i murales che “colorano Cefalù” di Andrea Buglisi, i madonnari di Napoli con il loro Festival 3D Street Painting sul Lungomare e poi ancora le passeggiate alla scoperta delle aree verdi cittadine e dei boschi e una spettacolare sfilata itinerante per le strade del centro storico. Tra le esibizioni anche quella di Dargen D’Amico e Urano.

Orari e iniziative sono disponibili sul sito www.earthdaycefalu.it o sulla pagina Facebook Earth Day Cefalù.

Programma eventi

Earth Day Cefalù 2022

Venerdì 22 Aprile 2022 – 1°giornata EDC8 - 52° Giornata Mondiale della Terra

- La Cornice sul Mare Piazza Crispi (Bastione): Installazione artistica realizzata da IISS Jacopo del Duca - D. B. Amato, plesso Liceo Artistico di Cefalù

- Festival 3D Street Painting – Piazza Colombo, a cura della Scuola Napoletana dei Madonnari

- Animal Sand Art - spiaggia Lungomare Giardina: Sculture di sabbia dell’artista spagnolo Andoni Bastarrika

- Ore 09:30 – Sala delle Capriate - Comune di Cefalù, piazza Duomo: Conferenza Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, relatore Prof. Rosario Schicchi, in collaborazione con l’IIS Mandralisca di Cefalù – Progetto “IIS Mandralisca is my green school” col patrocinio dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo e la partecipazione di SiciliAntica Cefalù (proiezione del video "Parco Archeologico della Rocca")

- Ore 10:00 –Largo Eroi del Mare, Vecchia Marina: “#StopMarineLitter” Pulizia straordinaria fondali marini e scogliera a cura della ASD Nuoto Kepha di Cefalù, in collaborazione con WWF Sicilia Nord Occidentale e ASD Piranha Sup Surf School Cefalù

- Ore 11:30 – Lungomare Giardina: liberazione tartarughe ‘Caretta Caretta’ a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale A. Mirri della Sicilia, con la partecipazione della ASD Nuoto Kepha di Cefalù e del WWF Sicilia Nord Occidentale

- Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 – “La Tenuta Bordonaro apre le porte”, prove a cavallo per grandi e piccini all’interno del parco della tenuta comunale (“Battesimo della Sella e Caval Giocare”, a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone - Pollina).

- Ore 16:00 – Partenza dal Castello Bordonaro, contrada Settefrati: Passeggiata alla scoperta della natura della spiaggia di Settefrati con la guida AIGAE Laura Pollicino, escursione a cura dell’Associazione Gea Nature Experience (per info e prenotazioni 3383592468)

- Ore 19:00 – Ottagono Santa Caterina, piazza Duomo: Mostra fotografica “Terra MIA” a cura de I Landscapers sulla bellezza della Terra di Sicilia e esposizione opere realizzate con materiali di riciclo di Tony DAntoni

- Ore 20:30 – Palazzo di Città, piazza Duomo: SUONI IN ESTINZIONE, performance crossmediale sull’emergenza climatica a cura di Odd Agency

- Ore 21:00 – piazza Duomo: DARGEN D’AMICO e URANO per Earth Day, in collaborazione con Earth Day Italia (diretta Maratona Multimediale su RAIPLAY)

Sabato 23 Aprile 2022 – 2° giornata EDC8

Giornata Mondiale del Libro

- La Cornice sul Mare Piazza Crispi (Bastione): Installazione artistica realizzata da IISS Jacopo del Duca - D. B. Amato, plesso Liceo Artistico di Cefalù

- Festival 3D Street Painting – Piazza Colombo, a cura della Scuola Napoletana dei Madonnari

- Animal Sand Art- spiaggia Lungomare Giardina: Sculture di sabbia dell’artista spagnolo Andoni Bastarrika

- Ore 10:00 – Raduno Piazza Garibaldi: Escursione guidata sulla Rocca di Cefalù, con guide d’eccezione il Prof. Antonio Franco e il Dott. Emanuele Rinaldi, a cura del CAI Sezione di Cefalù, e liberazione di volatili a cura della LIPU C.R.R.F.S. (Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica) di Ficuzza, con il dott. Giovanni Giardina e la partecipazione del WWF Sicilia nord Occidentale; per prenotazioni chiamare 3687860815 (free ticket)

- Ore 15:30 - Raduno via Giudecca: Escursione guidata sentiero lungo la costa marina della “Giudecca” guidata dai Dott. Fabio e Alessandro Torre e dal Prof. Pietro Di Stefano, iniziativa promossa dall’Ente Parco delle Madonie (per info e prenotazioni info@parcodellemadonie.it)

- Ore 18:00 – Sala delle Capriate - Comune di Cefalù, piazza Duomo: Conferenza per la Giornata Mondiale del Libro “Cefalù letteraria: pagine di Castelli, Consolo e Sciascia”, testo di Giuseppe Saja, letture di Gigi Borruso, interventi musicali di Fabio Lannino

- Ore 19:30 – Atrio interno Palazzo di Città, Piazza Duomo: Club di prodotto “I Sapori della Costa d’Oro”, degustazione di piatti tipici per la valorizzazione del pescato locale – AZIONE 3.A del P.A.L. (iniziative volte allo sviluppo del sistema turistico del FLAG “GAC Golfo di Termini Imerese” denominato “La Costa D’Oro”)

- Ore 20:30 – Palazzo di Città, piazza Duomo: SUONI IN ESTINZIONE, performance crossmediale sull’emergenza climatica a cura di Odd Agency

Domenica 24 Aprile 2022 - 3° giornata EDC8

- La Cornice sul Mare Piazza Crispi (Bastione): Installazione artistica realizzata da IISS Jacopo del Duca - D. B. Amato, plesso Liceo Artistico di Cefalù

- Festival 3D Street Painting – Piazza Colombo, a cura della Scuola Napoletana dei Madonnari

- Animal Sand Art - spiaggia Lungomare Giardina: Sculture di sabbia dell’artista spagnolo Andoni Bastarrika

- Ore 10:00/14:00 – Bosco di Guarneri, località Sant’Ambrogio: Passeggiata in Natura al C.E.A. Serra Guarneri (nella Riserva integrale del Parco delle Madonie), visita naturalistica guidata con degustazione di prodotti tipici a km 0, a cura della Cooperativa PALMA NANA e con la partecipazione del WWF Sicilia nord Occidentale (con contributo; per info e prenotazioni 091/303417).

- Ore 17:00 – Centro storico – Lungomare Giardina, partenza piazza Diaz: Spettacolo itinerante con danza aerea, trampoli, trampoli a molla e Roue Cyr Chocoparade by Eurochocolate a cura della Compagnia Teatrale “Accademia Creativa”

- Ore 20:30 – Palazzo di Città, piazza Duomo: SUONI IN ESTINZIONE, performance crossmediale sull’emergenza climatica a cura di Odd Agency

25 Aprile 2022 - 4° giornata EDC8

- La Cornice sul Mare Piazza Crispi (Bastione): Installazione artistica realizzata da IISS Jacopo del Duca - D. B. Amato, plesso Liceo Artistico di Cefalù

- Animal Sand Art- spiaggia Lungomare Giardina: Sculture di sabbia dell’artista spagnolo Andoni Bastarrika

- Ore 10:30/15:30 – partenza Santuario di Gibilmanna: Passeggiata in Natura con la guida di Federescursionismo Stephen D’Avola, escursione naturalistica di 7 km Gibilmanna/Pizzo Sant’Angelo, a cura di Madonie Spiritual (si consigliano scarpe da trekking e pranzo a sacco a carico dei partecipanti; per info e prenotazioni 3207656676)

- Ore 15:00/17:00 – 17:30/19:30 - partenza “Casa il Bosco”, Contrada Bosco: Escursione a cavallo nelle contrade Bosco e Radica (con viste mozzafiato sulla costa tirrenica, le alte Madonie e i Nebrodi), a cura di Ride Sicily (possono partecipare anche principianti che siano già andati a cavallo, si consigliano scarpe chiuse e pantaloni lunghi e comodi; con contributo, per info e prenotazioni 3341362149)

- Ore 20:30 – Palazzo di Città, piazza Duomo: SUONI IN ESTINZIONE, performance crossmediale sull’emergenza climatica a cura di Odd Agency