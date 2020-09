Duilio Scalici, un palermitano in gara al Raindance film festival

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un palermitano in gara al Raindance Film Festival, uno dei festival cinematografici più importanti al mondo. Duilio Scalici è stato selezionato con il suo cortometraggio "Enfer" nella sezione "International short film" al Raindance Film Festival. Il corto è stato realizzato in casa, senza l'ausilio di alcun budget durante il periodo di quarantena. Durante il periodo del festival si terrà la sua prima mondiale. Tra la giuria anche il premio oscar Jeremy Irons. Duilio Scalici è nato a Palermo nel 1994. E' conosciuto soprattutto per la sua attività di regista nel mondo dei videoclip musicali, avendo lavorato per artisti quali: Francesco Renga, Ermal Meta, Marina Rei, 99 Posse ed altri.

