A Palermo la mostra dell’artista milanese Willow

Arte e bellezza si incontrano nella nuova sede delle Profumerie Dabbene in viale Piemonte 62 a Palermo, Sensory Blend. L’occasione è data dalla mostra dell’artista milanese Willow, pseudonimo di Filippo Bruno, in corso al “Centro d’arte Raffaello”. Inaugurata sabato 7 ottobre negli spazi espositivi di via Emanuele Notarbartolo 9/e, la personale, a cura del critico d’arte Giuseppe Carli, propone una ventina di opere uniche, in grado di catturare l’anima degli osservatori: un ciclone di forme e sensazioni, tra gioco, ritmo e ironia. Due opere NeoPop di Willow – noto al pubblico, sia italiano che internazionale, per i motivi fantastici che compaiono nelle agende Comix, nelle collezioni Borsalino e Pitti Immagine Uomo e sui divani Luca Boffi – sono esposte nella sede delle Profumerie Dabbene, all’insegna di una significativa partnership culturale tra la galleria, che vede alla guida il direttore artistico Sabrina Di Gesaro, e le titolari Francesca e Stefania Macchiarella. Un’opportunità per vivere uno spazio dedicato alla cura personale e al relax in sinergia tra due attività che veicolano bellezza, dirette al femminile e promotrici di iniziative imprenditoriali volte a offrire esperienze multisensoriali tra l’arte e il benessere. La mostra di Willow ospitata dal “Centro d’arte Raffaello” sarà fruibile gratuitamente fino al prossimo 28 ottobre, tutti i giorni tranne domenica e lunedì mattina, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Chi volesse conoscere più dettagliatamente la sua arte può consultare il sito raffaellogalleria.com