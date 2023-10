VIDEO | "Donne sole al comando", al seminario c'è anche Virginia Raggi: "A me non è stato perdonato nulla"

E' partita al Convitto nazionale la due giorni del seminario annuale "Donna economia & potere", organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario e giunto alla XXIII edizione. Oltre 300 esperte in otto tavoli tematici per confrontarsi e fare proposte su temi che investono il Paese. C'è anche la senatrice Mariastella Gelmini. Schifani: "Destineremo un bene confiscato alla mafia a centro antiviolenza"

"Donne sole al comando?". E' il tema della due giorni del seminario annuale "Donna economia & potere", organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario e giunto alla XXIII edizione. Oltre 300 esperte in otto tavoli tematici al Convitto nazionale per confrontarsi e fare proposte su temi che investono il Paese, dal lavoro femminile alla violenza di genere. Tra le presenti, l'ex sindaco Virginia Raggi e la senatrice Mariastella Gelmini. Ospite anche il presidente della Regione Renato Schifani che ha accolto l'appello della Fondazione e annunciato che un bene confiscato alla mafia sarà destinato alla realizzazione di un centro antiviolenza.

"Apprezzo molto l'impegno della Fondazione Bellisario - ha detto il governatore - nel sostenere il ruolo delle donne all'interno della sfera professionale e personale, valorizzandone merito e talento, sensibilizzando l’opinione pubblica sul raggiungimento di una reale condizione di parità con gli uomini. Ho raccolto con convinzione e senso di responsabilità la richiesta della presidente Lella Golfo e verificherò personalmente la possibilità di destinare alla Fondazione un bene sottratto alla mafia per realizzare un Centro di formazione per le donne vittime di violenza all'interno dell'immobile assegnato pochi giorni fa alla Regione dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati. Sono convinto che la criminalità si combatta anche con segnali come questo e dando il buon esempio".

Schifani, rivolgendosi alle centinaia di donne imprenditrici arrivate da tutta Italia al Convitto Falcone, ha sottolineato anche l'accelerazione che il governo regionale ha impresso nell'erogazione dei finanziamenti alle imprese attraverso l'Irfis, la finanziaria della Regione, e il sostegno all'imprenditoria femminile e giovanile: "Abbiamo destinato circa 350 milioni di euro per fronteggiare i rincari dei costi energetici e l'aumento delle materie prime, dando una boccata d'ossigeno alle aziende siciliane già colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino". Sul tema dell'internazionalizzazione dell'economia, il governatore siciliano ha rilanciato l'idea di fare dell'aeroporto di Comiso un terminal cargo: "Dobbiamo combattere la famosa Italia a due velocità, perché se non cresce il Sud non cresce neppure il Nord. Ma dobbiamo impegnarci. Abbiamo, ad esempio, un aeroporto a pochi chilometri dal più grande mercato agroalimentare della Sicilia e stiamo lavorando affinché diventi una piattaforma per esportare i nostri prodotti di eccellenza in tutto il mondo che attualmente, invece, vengono trasferiti sul gommato".