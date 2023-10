Al via "Donna Economia & Potere": la due giorni della Fondazione Bellisario

Da Anna Maria Tarantola, presidente Fondazione Pontificia Centesimus Annus Pro Pontefice, a Nunzia Ciardi, vicedirettore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale; da Monica De Virgiliis, presidente Snam, a Claudia Cattani, presidente Bnl Bnp Paribas; da Francesca Mariotti, direttore generale Confindustria, a Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata de Il Sole 24 Ore. Sono soltanto alcuni dei nomi che arricchiranno il programma di 'Donne sole al comando?', la 23esima edizione di 'Donna Economia & Potere', seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario, in programma venerdì e sabato prossimi, al Convitto nazionale 'Giovanni Falcone' di Palermo. Un'iniziativa che ha il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in media partnership con Rai, Il Sole 24 Ore e il Gruppo Hearst.

Due fitte giornate di dibattito che saranno aperte venerdì 6 ottobre, alle 14.30, da Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, e dai saluti di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Renato Schifani, presidente della Regione siciliana; Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana; Marcella Cannariato, referente Sicilia per la Fondazione Marisa Bellisario; e Concetta Giannino, rettrice del Convitto nazionale Giovanni Falcone. "In queste due giornate – spiega Golfo – parleremo di politica, sostenibilità e demografia, giustizia e lavoro, di intelligenza artificiale e cultura. Anche di violenza, laddove si annidano tutti gli stereotipi che rendono la nostra libertà ancora così fragile. Lo faremo da protagoniste, come sempre, ma con qualche sicurezza in più e con la certezza che è questo il tempo per costruire un domani che ci rappresenti. La consapevolezza che la nostra leadership – aggiunge - è un progetto collettivo, che si chiarisce e definisce nel confronto e nella condivisione, che nasce dalla capacità di includere, dalla volontà di cambiare non un destino individuale ma quello della generazione che seguirà. La strada l’hanno indicata loro, le ragazze iraniane con il loro inno: donne, vita, libertà".

E tra le presenze di rilievo agli otto tavoli tematici anche quelle di Danda Santini, direttrice iO Donna; Maura Latini, presidente Coop Italia; Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Group; Marina Lalli, presidente Federturismo; Virginia Raggi, ex sindaco di Roma e presidente Women In Charge On Tour, progetto che mira alla crescita e all’emancipazione professionale delle donne nel mondo del lavoro e in ogni settore sociale. Ancora saranno presenti alle due giorni di Palermo Paola Angeletti, chief operating officer Intesa Sanpaolo; Iolanda Riolo, presidente Irfis Finsicilia; Elisabetta Ripa, già ceo Enel X Way; Patrizia Rutigliano, consigliere di amministrazione Poste Italiane. Oltre 300 tra esperti, imprenditrici e imprenditori, politici, manager, professionisti e giornalisti per affrontare le questioni più importanti che investono il Paese.

Sarà presentata anche la terza edizione di B-Factor: Fattore Bellisario, il contest in collaborazione con Intesa Sanpaolo dedicato alle startup innovative al femminile, che si sfideranno di fronte a una giuria coordinata da Luca Tremolada, giornalista de Il Sole 24 Ore, e composta da Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario; Carlo Alberto Carnevale Maffè, professor di Strategy and Enterpreunership Bocconi School of Management; Valeria Anfossi, responsabile Business Development e coordinamento marketing Imprese di Intesa Sanpaolo; Paolo Cellini, professore di Economia digitale Luiss Guido Carli; Mirja Cartia D’Asero, amministratrice delegata Il Sole 24 Ore, e da Danda Santini, direttrice iO Donna.