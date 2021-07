Ospedale di Partinico, tv in reparto per i malati di Covid: l'amore di Agata oltre la morte

Sette televisori color led da 32 pollici sono stati donati dall'associazione nata in memoria di una bambina morta di leucemia per aiutare i bambini bisognosi. "Siamo grati per la sensibilità e per la concreta solidarietà nei confronti del prossimo" ha commentato il primario del nosocomio, il dottor Vincenzo Provenzano