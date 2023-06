Donare un "libro in sospeso" ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Illustramente – Festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia sostiene l’associazione di promozione sociale GSLG – Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile per la donazione di libri all’Ospedale dei Bambini di Palermo e al contempo per la sensibilizzazione al tema dell’infanzia ospedalizzata della Città di Palermo.

Arriva l’estate e un libro può essere un bellissimo ponte con il mondo della fantasia per i bambini che sono costretti a trascorrere un periodo più o meno lungo in ospedale. Vi chiediamo di sostenere il progetto arricchendo la nostra donazione e diventando donatori di un “Libro sospeso“. Recatevi entro il 5 agosto 2023 presso la Libreria Dudi di via Quintino Sella 71, a Palermo, libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi e comunicate la vostra adesione all’iniziativa acquistando un libro da donare.



Illustramente si impegna a ritirare i libri acquistati, aggiungendoli alla donazione del GSLG – Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile e a organizzare attività di letture a voce alta per i piccoli ospiti dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. Potete ricevere ulteriori comunicazioni e seguire le varie fasi del progetto tramite i social sulle pagine di Illustramente, del GSLG e della Libreria Dudi. I responsabili Claudia (GSLG) 349 5626846, Rosanna (Illustramente) 347 7561652 e Maria Romana (Libreria Dudi) 091 332494 saranno a vostra disposizione.