"Amato e odiato": la storia di Paolo in un docufilm di 7 puntate: "Cerco giustizia dopo 12 anni di sofferenza"

Sono Paolo Amato, un commercialista di Palermo e sto combattendo una battaglia legale ormai da 12 anni. Ho deciso di raccontare la mia storia attraverso una serie Vlog dal titolo "Amato e Odiato - un uomo che cerca giustizia". Quello che è successo a me potrebbe accadere a chiunque di voi, il mio è anche un modo per mettere in guardia le persone. La prima puntata sarà online su YouTube a partire da Domenica 8 Maggio 2022 sul canale "Amato e Odiato, il canale di Paolo Amato".

Nella prima mi presento e nelle puntate successive il racconto diventa sempre più intrigante. Spero che mi seguirete, basta cliccare su https://www.youtube.com/channel/UCf00Gd9Mb3q-StN68xZR3jA . L'articolo 3 della nostra costituzione prevede che davanti alla legge siamo tutti uguali, mi aiutate a capire se è veramente così?