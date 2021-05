Docente Unipa entra a fare parte della Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud

Si tratta di Enrico Camilleri, ordinario di Diritto privato del dipartimento di Giurisprudenza. E' stato nominato dai ministri della Giustizia e per la Coesione territoriale, Marta Cartabia e Mara Carfagna

Enrico Camilleri, ordinario di Diritto privato del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, è stato nominato dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e dal ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, componente della "Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud".

La Commissione, insediata presso il ministero della Giustizia, avrà il compito di individuare "best practices" già formatesi in uffici giudiziari di altri territori e verificarne la funzionalità nei distretti giudiziari del Mezzogiorno, formulare proposte relative all'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'ambito del settore della giustizia e più in generale formulare proposte volte a garantire una maggiore efficienza dei tempi processuali.