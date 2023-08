Dalla Vucciria al Politeama, la dj Peggy Gou fa il pieno di cannoli e gelati prima di partire

Giornata tra i vicoli di Palermo per Peggy Gou, la dj più cool del momento che dalla consolle ha denunciato più volte il sessismo nella music industry e che con il singolo “(It Goes Like) Nanana” ha scalato le vette di tutte le classifiche musicali.

La bella disc jockey, produttrice discografica e stilista sudcoreana ha trascorso la mattina in giro per la città, dalla Vucciria alla Chiesa di Santa Caterina, passando per San Domenico, il pantheon degli illustri. Nel suo profilo Instagram da 3,5 milioni di follower ha pubblicato scorci della città, dalla quadriga del Politeama alle colonne delle Poste centrali di via Roma. A catturarla anche il No Mafia Memorial di Vittorio Emanuele II di cui ha pubblicato uno scatto in una storia. E, innamorata dei cannoli, ha assaggiato in alcuni bar e pasticcerie del centro il dolce tipico siciliano, lasciandosi tentare - complici anche le temperature - da un buon gelato.

Qualche ore di relax nel capoluogo prima di partire, come annuncia lei stessa in un post sui social, per la Puglia. Sabato sera Peggy Gou ha fatto ballare con le sue note oltre 15 mila spettatori a Selinunte all'Unlocked Music Festival per Musica e Legalità, nel cuore del parco archeologico più grande d’Europa, al cospetto del tempio di Hera.

Madrina del festival la testimone di giustizia Valeria Grasso, presidente dell’associazione “Legalità è Libertà” e “Contra - contro tutte le mafie” (fondata proprio nell’anno della cattura dell’ex superboss latitante Matteo Messina Denaro), che recentemente ha avuto problemi con l'Agenzia dei Beni confiscati per l'occupazione abusiva di un immobile.