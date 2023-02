Dj palermitano Raf n' Soul alla 65esima edizione dei Grammy awards di Los Angeles

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo Scorso 5 Febbraio si è svolta in California la famosa notte dei Grammofoni d'oro, è nel dietro le quinte ce' stata anche la mano del DJ / Produttore di musica house palermitano Raf n' Soul che da anni risiede a New York. Il DJ nostrano ha percorso il Red Carpet nelle vesti di giuria dopo avere rilasciato una intervista durante l'evento con una attenta osservazione tecnica sul lavoro svolto a partire dallo scorso Settembre insieme ai suoi colleghi della giuria della Recording Academy di Santa Monica, avendo ascoltato minuziosamente i brani di ben cinque categorie assegnatogli, si stima una cifra approssimativa di cinque mila brani, e cosi' anche per i suoi colleghi, per un totale di circa ventuno mila brani in corsa alla premiazione.

Il famoso Red Carpet nonchè una vetrina mondiale tra moda e musica percorso dalle pop star internazionali quest'anno ha visto la presenza tra vincitori, nomination e ospiti artisti come: Maneskin, Seunghee Lee, Jonathan Allen, JP Jofre, Enrico Fagone, Kitt Wakaley, Wouter Kellerman, Cheryl B. Engelhardt, Masa Takumi, Kim Cameron, Noshir Mody, Adele, Nadeem, Majdalany e Ryoji Hata, Abba, Madonna, Natalie & Noelani Kamauu, Lizzo, Beyonce, DJ Terry Hunter giusto per citarne alcuni. Chi lo avrebbe mai detto che dietro la più grande notte della musica in America ci sarebbe stata anche la bandiera palermitana.