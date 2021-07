Tutte le novità della prossima stagione televisiva: Teresa Mannino approda sul canale Nove

Pesentati ieri a Milano i nuovi palinsesti di Discovery, "il terzo editore nazionale", ha spiegato Alessandro Araimo, amministratore delegato del gruppo che gestisce in Italia 12 canali distribuiti su diverse piattaforme, tra cui, i più noti Nove, Real Time e Food Network. "E' una posizione molto importante e anche l'OTT sta crescendo", ha proseguito. Tante le novità della prossima stagione televisiva, con eccellenti conferme e qualche volto nuovo come la palermitana Teresa Mannino, 50 anni, pronta ad approdare sul canale Nove. Mentre su Discovery Plus approdano le Olimpiadi di Tokio a partire dal 23 luglio, con più di 3000 ore e fino a 30 feed in contemporanea.

Nove

Su Nove arriverà Teresa Mannino, definita in conferenza stampa "una delle autrici più intelligenti e apprezzate del teatro comico contemporaneo". Nessun dettaglio svelato sul progetto che le sarà affidato. "Questo sarà il primo passo di una collaborazione ricca e continuativa. L'altra novità è una serata inedita a metà novembre con Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio festeggerà 30 anni di attività".

Il contadino cerca moglie. Per otto settimane Gabriele Corsi sarà amico e confidente dei contadini scelti.

In access prime time Cash or Trash Chi offre di più, condotto da Paolo Conticini. A contendersi gli oggetti ci saranno cinque mercanti. Tra questi Roberta Tagliavini, che sarà la protagonista de La mercante di Brera.

Confermati i programmi: Deal With It, Little Big Italy, Fratelli di Crozza, Accordi e disaccordi, La Confessione. Tornano i documentari Nove Racconta con titoli come Avamposti e con Nello Trocchia si parlerà della criminalità organizzata, le prime due puntate saranno sui Casamonica.

Real Time

Arriva per la prima volta Drag Race Italia (Ballandi Arts, a novembre), dopo numerose edizioni in giro per il mondo e 19 Emmy Awards, il reality show americano lanciato nel 2009 da RuPaul e divenuto fenomeno di costume globale, avrà anche la sua versione italiana. A giudicare le performance delle concorrenti ci saranno l'influencer e conduttore televisivo Tommaso Zorzi, la drag queen Priscilla (l'artista napoletano Mariano Gallo) e l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini. Il programma conferma il passaggio ufficiale di Zorzi da Mediaset a Discovery, dopo la sua vittoria al 'Gf Vip' e l'esperienza come opinionista a 'L'Isola dei Famosi'.

Back in time – Un amore da favola. I ragazzi di oggi saranno portato nell'Ottocento, mettendosi alla prova con vestiti, retorica, equitazione e tutte le attività della vita ottocentesca. L'obiettivo è quello di trovare l'anima gemella, ma senza tecnologia in supporto.

Sex Lies & Chadia con la giovane cantante Chadia Rodriguez. Un viaggio alla scoperta di risposte sul sesso. Con una chat aperta e un'esperta si parlerà in tempo reale della riscoperta del sesso. Una conversazione aperta e tutta al femminile sulla sfera della sessualità, con un'esperta pronta a rispondere a tutti i quesiti che arriveranno dai social.

Clio Back Home. Torna su Real Time Clio Make Up, make up artist e YouTuber tra le più note in Italia. Non raccontiamo solo la sua vita, ma il suo family business. la docu-serie che racconta Clio al nastro di partenza di una nuova fase, in un crescendo di avvenimenti e dietro le quinte inediti, insieme a suo marito Claudio, alle loro due bambine Grace e Joy, alla cognata Elena, Ceo dell'azienda, e a tutto il team di ClioMakeUp: una grande famiglia finalmente riunita, che rappresenta un modello di family business italiano di enorme successo.

Rarabaralla - Finché c'è dolce c'è speranza è il nuovo programma con Damiano Carrara. Lo chef mette alla prova gli influencer in cucina. Tra i concorrenti Michela Giraud, Valeria Angione, Tommy Cassi, Nicole Rossi, Francesco Oppini, Giulia Valentina.

Il Celeste, documentario su Roberto Formigoni. E' stato uno degli uomini più influenti della politica italiana, con un record imbattuto, per diciassette anni ha governato la regione più ricca e popolosa d'Italia, il palcoscenico ideale per una politica sempre più mediatizzata di cui è stato uno dei primi interpreti e di sicuro il più originale. Un documentario in due episodi per raccontare Formigoni, l'uomo eccentrico e il politico. Un enorme materiale d'archivio per un documentario dal sapore pop che tratteggerà un affresco di una controversa stagione politica e sociale.

C'era una volta l'amore con Michela Giraud.

Una docu serie sulla vita di Elena Santarelli.

Il racconto delle famiglie italiane più divertenti e colorate continua anche con nuove puntate di 'The Facchinettis' (Roma Press), la docu-serie con protagonisti Francesco Facchinetti, la moglie Wilma e tutta la loro grande famiglia allargata.

D'amore e d'accordo (Blu Yazmine, dal 5 luglio), condotto da Katia Follesa, l'adattamento del formato internazionale 'The NewlyWed Game', in onda in Francia ininterrottamente da 25 anni e che in Italia è stato un cult con Tra moglie e marito. Un gioco semplice e immediato che si fonda su un principio sempre attuale e che appartiene a tutte le coppie: mettere alla prova la propria affinità.

Tra i confermati: Naked Attraction, Undressed con Nina Palmieri, The Real Housewives of Napoli, Social Family con Katia Follesa. Confermata anche Love Island con Giulia De Lellis. E ancora: Ti spedisco in convento, Ti spazzo in due e Primo Appuntamento Crociera. Tutti questi titoli torneranno.

Confermati anche Bake Off (venerdì in prima serata da settembre) con il tema Cartoline per l'Italia, e Il castello delle cerimonie (venerdì in seconda serata). A gennaio torna Dolci Sotto il tetto (cinque puntate). A febbraio torna Cake Star. A settembre torna Cortesie per gli ospiti. Torna Federico Fashion Style torna con Il salone delle meraviglie e propone il nuovo programma Beauty Bus in cui Federico gira l'Italia per cambiare il look delle donne. Confermato Seconda Vita con Gabriele Parpiglia.

Food Network

Simone Rugiati sarà protagonista dello spin-off L'Italia a morsi al ristorante.

Arrivano tre nuovi volti, tre nuovi programmi che raccontano altrettanti modi diversi di vivere la cucina, ma sempre con uno sguardo alla tradizione: 'Giovani nonne' con protagonista Vittoria De Nittis, realizzato da Chef in Camicia (giovane Media Company milanese che vanta più di 3 milioni di followers sui social) che mantiene vivo il ricettario tradizionale delle nonne attraverso i suoi piatti; 'C'e' ciccia' (Casta Diva, da settembre) in compagnia del macellaio e ristoratore della Maremma Luca Terni, all'insegna della cucina toscana ma soprattutto della carne; e 'Il volo dell'aquila' (Endemol Shine Italy, da settembre) con Francesco Aquila, amatissimo vincitore dell'ultima edizione di 'MasterChef Italia'.



Confermati: Benedetta Rossi con Fatto in casa per voi; Chiara Maci con L'Italia a morsi; Giusina in cucina (a settembre), Daniela Montinaro e Csaba Della Zorza The Modern Cook. Tornano Renato Ardovino con La dolce bottega di Renato. Tornano Marco Bianchi e Roberto Valbuzzi.