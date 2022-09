"Discovery cinema", in mostra le scenografie realizzate dai giovani di Brancaccio e Settecannoli

Sarà il centro polivalente sportivo “Padre Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe” di Palermo ad ospitare la rassegna “Discovery cinema” che si terrà nei giorni 8, 9 e 12 settembre dalle 19:30 e che includerà la presentazione delle scenografie dei tre film selezionati, Grease (8 settembre), The Rocky Horror Picture Show (9 settembre) e la Giara (12 settembre), realizzate dai 75 giovani della seconda circoscrizione, destinatari del progetto.

Discovery Cinema è un progetto di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, ed è promosso dall’ATS composta da ASDC Piccola Accademia dei Talenti e dall'Associazione Ruota libera, enti operanti a Palermo e provincia, e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia nell’ambito dell’avviso EduCare.

Il progetto, avviato a settembre dello scorso anno, ha coinvolto giovani, principalmente dei quartieri Brancaccio e Settecannoli, in un percorso di socializzazione ed espressione sociale e artistica realizzata attraverso tre laboratori di scenografia di 60 ore ciascuno. “Discovery cinema”, nonostante le sospensioni e i rallentamenti dovuti alla pandemia, ha permesso ai destinatari di cimentarsi ed apprendere diverse tecniche e procedure di scenografia, sia bidimensionale che tridimensionale, che hanno portato a riprodurre costumi e arredi delle tre pellicole scelte: “Grease”, "The Rocky Horror Picture Show" e “La Giara”, omaggio agli attori siciliani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

I risultati verranno presentati, come anticipato, nelle giornate 8, 9 e 12 settembre dalle 19:30 a Palermo presso il centro sportivo polivalente di via San Ciro, 23. L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo che ha riconosciuto il valore sociale dell’iniziativa. L'ingresso è libero.

Le serate prevedono anche diversi momenti di spettacolo a cura degli allievi della “Piccola Accademia dei Talenti” e la partecipazione di attori locali, nonché un momento conviviale con i partecipanti agli eventi. “Discovery cinema” ha permesso di rafforzare la rete sociale sul territorio della II circoscrizione e non solo. "Sono oltre 15 le realtà coinvolte, tra pubbliche e del terzo settore, e tra queste un ringraziamento particolare va ai presidi degli istituti scolastici l’Ics Maredolce e l’Istituto paritario Seneca per l’ospitalità e la ratifica della mission", si legge nel comunicato dell'iniziativa.

Al termine delle 3 giornate l’assemblea cittadina verrà invitata a votare, tra i luoghi ospitanti il progetto, quello in cui le scenografie verranno installate e rimarranno ad eredità del territorio per tenere sempre vivo il ricordo di un percorso esperienziale che ha coinvolto tutta la cittadinanza, contribuendo così alla costruzione di una memoria collettiva.