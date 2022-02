Ciao Ciao è disco d'oro, La Rappresentante di Lista già oltre le 50 mila copie

Ciao Ciao, singolo della band La Rappresentante di Lista supera le 50 mila copie vendute e ottiene il disco d'oro. Ad annunciare la notizia è il gruppo tosco-palermitano, reduce dalla partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa. "Vi amiamo", il commento postato sulla pagina Facebook dal duo formato da Veronica Lucchesi (origini di Viareggio) e Dario Mangiaracina (palermitano).

E' stato fin da subito chiaro che la loro canzone, che ha conquistato solo il settimo posto nella classifica finale della kermesse, sarebbe diventata un tormentone. Infatti sono bastate solo due settimane per conquistare l'importante riconoscimento che certifica le vendite dei dischi musicali e che concretamente consiste nela consegna di un disco in oro che riproduce un disco in vinile.

I bookmaker avevano quotato a 9 il brano, inserendolo tra gli outsider per la vittoria del Festival. L ma il successo del brano è indiscutibile: è tra le canzoni più ascoltate in radio. Insomma il ritorno della band a Sanremo è un ritorno decisamente fortunato.