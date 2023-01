Dimartino e Colapesce approdano al cinema, a febbraio nelle sale "La primavera della mia vita"

"Abbiamo fatto un film! 'La primavera della mia vita' uscirà in sala il prossimo 20 febbraio. Lo abbiamo scritto, interpretato e musicato". Ad annunciarlo su Instagram è il cantante palermitano Dimartino al debutto al cinema insieme a Colapesce. Il duo tornerà quest'anno a Sanremo, dopo il successo e il quarto posto ottenuto con "Musica leggerissima" nel 2021, col brano "Splash", che accompagna i titoli di coda della pellicola.

"Un salto nel vuoto e un sogno - scrive ancora Dimartino - realizzato in compagnia di Zavvo Nicolosi che firma la regia (opera prima!) e che ha scritto il soggetto e la sceneggiatura insieme a noi, quest’ultima con l’aiuto di Michele Astori. 'La primavera della mia vita' è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution (che cura anche la distribuzione), coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e con Prime Video con il sostegno della Sicilia Film Commission della Regione". Il film uscirà nei cinema come evento speciale dal 20 al 22 febbraio 2023

"La primavera della mia vita": trama

"La primavera della mia vita" è la storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo e misterioso progetto. La musica non c'entra, ma la posta in gioco è così alta da smontare l'iniziale diffidenza di Lorenzo e trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi.