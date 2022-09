VIDEO | Il Conca d'Oro spegne 10 candeline e festeggia con i musical più belli: special guest Gio Di Tonno

Dopo i 12 giorni di sold out di Notre Dame de Paris, l'attore ha fatto un omaggio all'opera anche negli spazi all'aperto del centro commerciale di via Lanza di Scalea. Insieme a lui artisti come Ilaria Deangelis, Francesco Antimiani e Heron Borrelli. A condurre la serata Sonia Hamza. Il direttore Andrea Chiarioni: "Siamo orgogliosi"