Il dialetto siciliano è tra i meno apprezzati d'Italia: e anche Palermo non lo ama

Il siciliano è considerato il terzo dialetto italiano meno gradito in Italia, risultando poco piacevole per il 10,5% degli intervistati. Il siciliano è particolarmente impopolare in cinque città: Roma, Trieste, Venezia, Reggio Calabria e nello stesso capoluogo siciliano, Palermo. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Preply, piattaforma online per l'apprendimento delle lingue che mette in contatto i tutor con centinaia di migliaia di studenti in 180 Paesi del mondo.

L'analisi evidenzia che in alcune città, il dialetto locale non gode di particolare popolarità. Questo è il caso di Cagliari, dove il 16% della popolazione non apprezza il proprio dialetto, e di Palermo, dove il 18% non lo ritiene particolarmente piacevole. Per quanto riguarda le città che mostrano un forte attaccamento al proprio dialetto dalla nostra analisi emerge che a Genova non vi è nessuna opinione negativa riguardo al dialetto locale, solo il 2,7% degli abitanti di Ancona non apprezza particolarmente il dialetto marchigiano, mentre soltanto il 6,3% dei bolognesi non gradisce il proprio dialetto.

Il dialetto meno amato dagli intervistati risulta essere il napoletano. Quasi un intervistato su quattro ha votato l'idioma partenopeo come uno dei dialetti che meno apprezza. Anche tra i residenti del luogo il dialetto napoletano non sembra godere di particolare popolarità: circa un quarto degli intervistati nel capoluogo campano non apprezza particolarmente il dialetto della sua città. Secondo l’analisi il dialetto napoletano risulta essere il dialetto meno amato dai giovani tra i 18 e i 24 anni ma risulta essere molto popolare tra gli over 55: solo uno su cinque ha espresso un giudizio non positivo su questo dialetto.

Gli italiani non sembrano apprezzare particolarmente il dialetto parlato in Sardegna. Approssimativamente l’11,4% degli intervistati lo apprezza meno degli altri dialetti presi in analisi. In particolare, il sardo non gode di grande popolarità nelle città di Bari, Firenze e Milano, oltre che, sorprendentemente, nella stessa Cagliari, capoluogo dell’isola. Tra gli 11 dialetti italiani inclusi nel sondaggio, quello ligure ha ricevuto il maggior numero di giudizi positivi, quelli negativi sono solo il 2,6%. Sul secondo gradino del podio tra i dialetti più apprezzati in italia troviamo i dialetti emiliano-romagnoli, i cui pareri negativi sono il 2,9% e il dialetto toscano, definito poco gradevole dal 5,1% dei partecipanti.