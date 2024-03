Un dentista per amico, a Palermo i bambini poveri possono curarsi gratis: ecco come

A Palermo il dentista è gratuito per bambini poveri. L'incontro tra un professionista generoso e sensibile e alcuni minorenni che non possono curare la propria igiene orale è reso possibile grazie ad Arkè Onlus, un'associazione nata in Liguria e che grazie al progetto "Un dentista per amico" porta in giro per l'Italia una campagna di prevenzione e informazione sulla salute della bocca. Obiettivo principe, però, è offrire liberamente a bimbi e ragazzi in condizioni di disagio socio-economico, che provengono da famiglie fragili o strutture protette segnalate dai servizi sociali, cure odontoiatriche.

Le strutture a Palermo e in Sicilia

A Palermo sono 35 le strutture accreditate. Il progetto, che abbraccia 14 regione italiane, tra cui la Sicilia, vede coinvolti ben 2.200 dentisti che attualmente hanno in cura oltre 15 mila bambini. "Totalmente autofinanziandoci - racconta a PalermoToday la presidente Alessandra Crovetto - Arkè ha continuato a lavorare in Sicilia in questi anni nella totale gratuità. I 200 dentisti aderenti stanno curando circa 71 comunità e centri sociali per un totale di 840 minori. Nel dettaglio: oltre alle strutture palermitane, ce ne sono 17 a Catania, 7 a Messina, 4 a Caltanissetta, 2 a Trapani, Ragusa, Siracusa e Agrigento. E i numeri sono in crescita grazie al lavoro di dipendenti, collaboratori e volontari. Al fine di rispondere alla totalità del bisogno e diventare capillari, Arkè risponde a bandi e avvisi pubblici e siamo in attesa di poter contare sul sostegno della Regione Siciliana che conosce e apprezza il nostro lavoro".

Un progetto sociale che guarda al futuro

Sull'utilità del progetto non ci sono dubbi. "L'odontoiatria nella sanità pubblica non rientra nei Lea (livelli essenziali di assistenza) - spiega - se non parzialmente e quindi contempla quasi sempre il pagamento di un ticket e comunque consistenti tempi di attesa. Negli studi privati i costi sono insostenibili per i nostri pazienti. Inoltre esiste poca cultura della prevenzione: spesso dal dentista si va solo quando si ha dolore e spesso è già tardi. Si pensa che le cure dentali siano estetiche e invece sono salute nel senso più ampio. I denti non servono solo a sorridere, ma a masticare, digerire, senza tenere conto delle problematiche posturali che ne derivano. L'aspetto sociale è fondamentale e non solo perché i destinatari sono minori a disagio ma perché un bambino a cui non curi i denti sarà probabilmente un adulto senza denti. Chi gli darà mai un lavoro ad esempio? Non è un caso che i nostri interlocutori in Italia siano sempre stati gli assessorati al welfare".

A scuola di salute orale

Accanto al servizio gratuito, Arkè porta avanti una campagna di prevenzione e informazione sulla salute della bocca collegata ai temi dell'importanza di movimento, sport e sostenibilità grazie al progetto Asso - A scuola di salute orale, sana alimentazione e corretti stili di vita. "Questo progetto si richiama agli obiettivi dell'agenda 2030 - racconta ancora Alessandra Crovetto - quindi nasce a latere di 'Un dentista per amico' proprio per parlare di prevenzione e amplia la mission di Arkè con un'offerta di lezioni pratiche gratuite di salute orale e sani stili di vita tenute da igienisti volontari. L'iniziativa ha riscosso successo e siamo costantemente attivi nelle strutture protette e nelle scuole soprattutto primarie, ma anche di diverso ordine e grado. Un insegnamento alla prevenzione e al mantenimento delle cure conservative è indispensabile visto che le cure dentistiche vengono compromesse o invalidate in mancanza di una buona igiene orale quotidiana, che sappiamo essere spesso scarsa nei bambini e quasi assente in quelli a disagio".

Prevenzione e medicina scolastica

Ma le iniziative non si fermano qui. "Sull'argomento della prevenzione - conclude la presidente - abbiamo anche partecipato al progetto di Medicina scolastica con l'assessorato all'Istruzione allora guidato, nel 2020, da Roberto Lagalla. Oltre agli incontri con gli assessorati alla Sanità e al Sociale regionali, abbiamo incontrato tutti gli assessori al Sociale dei comuni capoluogo, abbiamo stretto con loro accordi di intenti e abbiamo organizzato nei comuni stessi le riunioni coi coordinatori delle strutture per minori allo scopo di illustrare il progetto. Abbiamo attivato collaborazioni con Cao (Ordine dei Medici, commissione albo odontoiatri) e Aio (Associazione italiana odontoiatri) per la ricerca dei dentisti. Abbiamo infine incontrato molte delle strutture conoscendo coordinatori, educatori ed erudendoli sui progetti e sul loro utilizzo".