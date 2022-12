DeGusti Arte, un successo oltre le aspettative: più di seimila presenze durante il weekend

Un grande festa per le cantine, le distillerie, i caseifici, gli olivicoltori, i produttori di conserve ittiche, ma anche apicoltori e produttori di frutta tropicale, cioccolato e caffè, tutti rigorosamente Made in Sicily. La tre giorni appena trascorsa di DeGusti Arte ha celebrato il buon cibo e gli ottimi vini siciliani insieme ad un fitto calendario di eventi dedicati alla promozione artistica e culturale.

La manifestazione ha registrato il tutto esaurito con oltre seimila visitatori e più di quattromila bottiglie stappate delle quaranta diverse cantine provenienti da tutta l'isola, senza contare migliaia di assaggi offerti ai visitatori tra olio, salumi, formaggi, conserve dolci e salate, miele, cioccolato e caffè prodotti e lavorati sull'isola.

Grande affluenza si è registrata sopratutto da parte di un pubblico giovane e attento, dai 25 ai 35 anni, oltre agli studenti dei corsi di laurea di Agraria ed Enologia, un target molto interessante per le cantine e gli altri espositori, per la loro capacità di saper selezionare e per la curiosità e l'interesse tipica di questa fascia di età, che li avvicina al mondo dell'enogastronomia e delle eccellenze produttive siciliane con genuino interesse.

Molta curiosità hanno suscitato tra i visitatori la masterclass dedicata al tè affinato in barrique, gli eventi organizzati insieme all'Università degli Studi di Palermo con la partecipazione di Onav Sicilia, ma anche le creazioni di mixology di Chiara Mascellaro, nota bartender palermitana vincitrice di diverse importanti competizioni internazionali. La prossima edizione di DeGusti Arte si terrà tra la primavera e l'inizio dell'estate del 2023.